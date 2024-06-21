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    4. Hastanede akılalmaz olay! Hemşire hastaların serumunu musluk suyuyla değiştirerek 16 hastanın ölümüne neden oldu

    Hastanede akılalmaz olay! Hemşire hastaların serumunu musluk suyuyla değiştirerek 16 hastanın ölümüne neden oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.06.2024 11:52
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon bölgesindeki bir hastanede çalışan 36 yaşındaki Dani Marie Schofield hastaların serumlarını çalarak yerine musluk suyu koydu. Hastaların çoğunda ciddi enfeksiyonlar gelişti ve 16'sı öldü. Olayın ardından Schofield, geçen hafta tutuklandı ve 44 kez ikinci derece saldırıyla suçlandı.

    Hastanede akılalmaz olay! Hemşire hastaların serumunu musluk suyuyla değiştirerek 16 hastanın ölümüne neden oldu

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon bölgesindeki bir hastanede çalışan 36 yaşındaki Dani Marie Schofield, hastaların serumlarını steril olmayan musluk suyuyla değiştirerek hastalara zarar verdiği iddiasıyla tutuklandı. Medford Polis Departmanına göre hastalar zaten savunmasız durumdaydı ve hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyorlardı.

    44 hastanın serumunu değiştirdiği ifade edilen Schofield'in 16 hastanın ölümüne neden olduğu iddia edildi. The Oregonian/OregonLive'ın haberine göre Schofield, Cuma günü suçunu kabul etmedi ve şu anda 4 milyon dolarlık kefaletle tutuluyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Hemşire serum
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