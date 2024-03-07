Uzak durulması gereken erkek isimlerini açıkladı! Sosyal medyada gündem yarattı: 'Her an eve atabilecek potansiyele sahipler'

Sosyal medyada ismi açıklanmayan bir kadının paylaşımı kısa sürede gündem yarattı. Uzak durulması gereken erkek isimlerini açıklayan genç kadın, "Bugün size uzak durmanız gereken erkek isimlerini açıklıyorum. Mehmetlerden uzak durun. Her an eve atabilecek potansiyele sahiptirler. Alilerden uzak durun. Her an paranıza çökebilirler. Yusuflara çok dikkat edin. Gözlerinizin içine değil başka yerlerinizin içine bakarlar. Ahmetlerden uzak durun direkt aldatırlar. Sadece sizi seven ve değer verenle. Unutmayın sulanan çiçek büyür" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü genç kadının paylaşımını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "40 saniyem ziyan oldu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Resmen eski sevgililerinin ismini saydı" yorumunu yaptı.