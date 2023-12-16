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    4. "Halka açık yerlerde cinsel ilişki seviyoruz" açıklaması gündem olmuştu! Büyük Kanyon'da aşka geldi... Dudak dudağa pozunu paylaştı

    "Halka açık yerlerde cinsel ilişki seviyoruz" açıklaması gündem olmuştu! Büyük Kanyon'da aşka geldi... Dudak dudağa pozunu paylaştı

    16.12.2023 10:07 | Son Güncelleme:
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    Amerikalı fenomen Kaylee Killion geçtiğimiz aylarda "Halka açık yerlerde cinsel ilişki seviyoruz" açıklamasıyla gündeme geldikten sonra erkek arkadaşıyla Büyük Kanyon'da aşka geldi. Sevgilisinin kucağında çekilen pozunda Killion onu öpücüklere boğdu. Killion ve sevgilisinin romantik karesi sosyal medyada gündem yarattı.

    "Halka açık yerlerde cinsel ilişki seviyoruz" açıklaması gündem olmuştu! Büyük Kanyon'da aşka geldi... Dudak dudağa pozunu paylaştı

    Sosyal medyada 448 bin takipçisi bulunan Amerikalı fenomen Kaylee Killion, Arizona'daki ünlü milli parkı ziyaret ettiği erkek arkadaşı Cody Nelson ile romantik anlar yaşadı.

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    Sevgilisinin kucağına üstsüz bir şekilde poz veren Killion, Niagara Şelalesi, Redwoods ve McKinley Dağı gibi popüler yerler de dahil olmak üzere ABD'nin yedi doğa harikasının tamamında cinsel ilişkiye girme hedefinin olduğunu söyledi.

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    Nude PR'a yaptığı açıklamasında Killion, "Cody ve ben seyahat etmeyi ve yeni yerler görmeyi, özellikle milli parkları görmeyi seviyoruz ve aynı zamanda halka açık yerlerde seks yapmayı da seviyoruz. Bunu hayranlarımızla paylaşmayı da seviyorum, o yüzden neden ikisini birleştirmeyeyim diye düşündüm? Her zaman yakalanmaktan endişeleniyoruz ama bu da eğlencenin ve heyecanın bir parçası ve bizi harekete geçiren de bu" ifadelerini kullanmıştı.

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    sosyal medya Büyük Kanyon
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