Hastanede ‘kumar’ skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı

Eskişehir’de kamuya ait bir hastanede geçen Ocak ayında aralarında doktor, güvenlik görevlisi ve sağlık memurlarının bulunduğu personelin, acil servisteki ofiste kumar oynadığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, personelin iskambil kağıtlarıyla oynadığı görülürken, Eskişehir Valiliği ile Sağlık İl Müdürlüğü, 14 kişi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıp, 5 kişiyi açığa aldı. Soruşturma sürerken, açığa alınan personelin görevine döndüğü öğrenildi.

Öte yandan soruşturma dosyasına da giren yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, hakkında soruşturma yürütülen personelin farklı zamanlarda a aynı ofiste iskambil kağıdıyla oyun oynadığı, bu sırada hastane girişindeki danışma ve acil servisin boş olduğu yer aldı.

DHA

