Hastaneye gittiğinde hayatının en büyük şokunu yaşadı! “Organların yanlış yerde”

Rusya’da yaşayan 27 yaşındaki Olesya Kulikova sıklıkla sağlık sorunları nedeniyle hastanenin yolunu tutuyordu. 2009 yılına kadar pnömoni, broşiyal astım ve mide ağrılarından şikayet eden Kulikova’nın situs inversus totalis olarak bilinen, temel organların aynada ters çevrilmesiyle karakterize bir anormallik olarak bilinen nadir bir durumdan muzdarip olduğu tespit edildi. Yıllarca teşhis konulamayan Kulikova’nın durumunun yaklaşık 10 bin kişide bir kez görüldüğü ifade edildi.

“ÖNCELERİ UTANDIM”

Doktorlaın bu durumla nadir karşılaştıkları için bilgilerinin kısıtlı olduğunu belirten Kulikova, “Kabul ediyorum, situs inversus totalis olduğum için utandım. İnsanlar genellikle bilgi sahibi olmadıkları durumlar karşısında daha çekimser davranıyorlar. Ancak benimle aynı durumda olan insanlar için bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Sağlık sürecinde yaşadıklarımı ve kendi tecrübelerimi aktarıyorum. Dünyanın dört bir yanından bu hastalıkla mücadele eden insanlarla temas kurmaya çalışıyorum” dedi.



