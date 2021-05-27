Üçüzlerinden bir tanesini diğerlerinden 5 gün önce doğurarak tıp tarihine geçti

28 Aralık 2019 tarihinde Kylie’nin doğumu başladı ve ilk oğulları Cian dünyaya geldi. Doktorlar 22 haftalık doğan bebeğin doğduğunda hayatta kalma olasılığını %9 olarak belirlemişti. Üçüzlerden ikisinin ise henüz doğmaya niyeti yoktu. Bu erken doğumun bebeklerin sağlıkları için oluşturabileceği tehlikenin farkında olan sağlık görevlileri, doğmamış iki bebeğin doğumunu olabildiğince uzun süre geciktirmeyi amaçlıyorlardı.

Cian’ın doğumundan beş gün sonra 2 Ocak 2020 tarihinde ikinci doğum başladı. Bu doğum sırasında ise üçüzlerden ikisi Rowan ve Declan dünyaya geldi. Üçüzler yoğun bakım ünitesinde dört ay geçirdikten sonra üvey kardeşleri Holden ve Naveah ile mutlu bir hayata adım attı.

Üçüzlerine hamile kalmadan önce, Kaylie dört sene boyunca hamile kalmaya çalıştığını, ve sonunda kocasının önerisiyle tüp bebek yöntemini denemeye karar verdiğini söylüyor. Doktorlar çiftimize çocuklarının ikiz olmasının %10, üçüz olmasının %1 ihtimal olduğunu söyledikleri için, Kaylie, üçüzlerinin olabileceğini aklının ucundan bile geçirmemiş. Daha önce Holden adında bir oğlan ve Naveah adında bir kız evlat edinen ikili, çocukları için bir kardeş istediklerini, ve bu yüzden tüp bebek yöntemine başvurduklarını anlatıyor.



