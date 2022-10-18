Hastaneye kadar bekleyemedi! Kadın doğum uzmanı baba, karısını asansörde doğurttu... “Bunu binlerce kez yapmama rağmen...”

Bir kadın doğum uzmanı olan Dr. Danilo Almeida, karısının ikinci kızlarını apartmanlarının asansöründe doğurmasına yardım ederek evden çalışma olayını bir sonraki seviyeye taşıdı. Karısının doğumu için onu hastahaneye götüren Almeida, asansörde karısının doğumunun başladığını fark etti. Dr. Almeida sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde küçük kızları Julia’nın apartmanlarının asansöründe dünyaya geldiği anları yayınladı.

“HER ŞEY ÇOK HIZLI VE İNANILMAZDI”

Diyetisyen olan Deborah Bittar, asansöre adım attığında kasılmaların sıklaştığını fark ederek elini karnına koydu ardından ise hareket edemeyeceğini söyleyerek yere çömeldi. O sırada karısının hemen yanında bulunan baba asansörün kapısının kapanmasını engelleyerek doğuma başladı.

Brezilya haber portalı olan G1’e konuan baba Dr. Almedia, “Her şey çok hızlı ve inanılmazdı. Asansörde rahmin sekiz santimetre genişlediğini gördüm. Hastaneye gidiyorduk ama Julia asansörde doğmaya karar verdi. Kariyerim boyunca 5.000’den fazla çocuk doğurttum. Bu binlerce kez yapmama rağmen çok heyecan vericiydi. Göbek bağını ben kestim ve onu bir battaniyeye sararak hastaneye götürdük” dedi.



