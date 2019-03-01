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Hastaneye kaldırılan Kerimcan Durmaz'ın son durumu nasıl?

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.03.2019 14:28 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ameliyat olduğunu duyurmuştu.

Hastaneye kaldırılan Kerimcan Durmaz'ın son durumu nasıl?

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, ameliyat olduğunu sosyal medya hesabı İnstagram'dan yayınladığı video ile duyurmuştu. Durmaz yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bugün taburcu olduğunu duyurdu.

3 gündür Instagram hesabından bir şey paylaşmayarak takipçilerini meraklandıran Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından ameliyat olduğunu açıklamıştı. Kerimcan Durmaz, "Merhaba herkese ben bir sağlık probleminden dolayı ameliyat oldum. Fakat şimdi iyiyim. Hala hastanedeyim.3 gündür bir şey paylaşmıyorsun diyip merak edenlere söyliyeyim dedim." ifadelerini kullandı.


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