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Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Anahtarı cinsel organına saklayınca kabusu yaşadı

05.08.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’da yaşayan Jason isimli bir kadın erkek arkadaşını Amerika Birleşik Devletleri’nde ziyaret etmeye karar verdi. Uzun süredir görüşmeyen ikilinin cinsel ilişki oyunu bir anda kabusa döndü. Erkek arkadaşına bir oyun oynamak isteyen kadın satın aldığı kelepçenin anahtarını cinsel organına sakladı. Anahtarı sakladığı yerden çıkartamayan kadın ve sevgilisi soluğu hastanede aldı.

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Anahtarı cinsel organına saklayınca kabusu yaşadı

Kanada’da yaşayan Jason isimli bir kadın Amerika’da ikamet eden sevgilisi Michelle ile uzun zaman sonra buluştu. TLC'nin Sex Sent Me to the ER programında yaşadıkları tuhaf cinsel deneyimi anlatan Jason, “Ona bir sürpriz yapmak istedim ve bir kelepçe satın aldım. İlişkimizi bir sonraki adıma taşımak istedim. Kelepçenin anahtarını cinsel organıma sakladım. Ancak işler hesapladığımız gibi gitmedi ve anahtarı sakladığım yerden çıkartamadım” dedi.

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“SÜREKLİ BİLGİSAYAR OYUNU OYNUYORDU”

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Sevgilisinin sürekli olarak bilgisayar başında oyun oynayarak zaman geçirdiğini dile getiren Jason, “Ona bilgisayar oyunlarındaki gibi bir dünya yaratmak istedim. Dikkatini çekmenin başka bir yolu yoktu. Oynadığı oyundaki karakterin kostümünü giydim ve o da bir ejderha oldu. Beni kurtarması için anahtarı hazineye sakladığımı söyledim ve cinsel organımın içine koydum. Fakat işler bir anda tersine döndü” diye konuştu.

Cinsel organında yanma ve kramplar hissettiğini dile getiren Jason, “Kendimi çok rahatsız hissediyordum. Keskin bir ağrı ve kramp hissettim. Soluğu hastanede aldık. Cerrahi müdahalenin sonrasında anahtar çıkartıldı ve kendimi hiç bu kadar utanmış hissetmemiştim” ifadelerini kullandı.

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