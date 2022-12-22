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  4. Hatay'da feci kaza! Kamyona çarpan otomobilde sıkıştılar: 2 ölü

Hatay'da feci kaza! Kamyona çarpan otomobilde sıkıştılar: 2 ölü

22.12.2022 02:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki feci kazada, otomobil ile kamyon çarpıştı. Kamyonun altında kalan ve hurdaya dönen otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.

Hatay'da feci kaza! Kamyona çarpan otomobilde sıkıştılar: 2 ölü

Kaza gece saatlerinde Kırıkhan'a bağlı Güzelce mevkiinde meydana geldi. Yaşar Sakin’in (62) kullandığı otomobil, Güzelce mevkisinde Y.D. idaresindeki kamyonla çarpıştı.

ARACIN İÇİNDE SIKIŞTILAR

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan Sakin ile yanındaki Ahmet Taka’nın (55) hayatını kaybettiğini belirledi.

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Araçtan çıkarılan cesetler cenaze aracıyla Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü gözaltına alındı. (AA)

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trafik kazası Hatay

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