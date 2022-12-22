Hatay'da feci kaza! Kamyona çarpan otomobilde sıkıştılar: 2 ölü

Kaza gece saatlerinde Kırıkhan'a bağlı Güzelce mevkiinde meydana geldi. Yaşar Sakin’in (62) kullandığı otomobil, Güzelce mevkisinde Y.D. idaresindeki kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan Sakin ile yanındaki Ahmet Taka’nın (55) hayatını kaybettiğini belirledi.
Araçtan çıkarılan cesetler cenaze aracıyla Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü gözaltına alındı. (AA)