Hatice Aslan'a sürpriz doğum günü

Pastay\u0131 g\u00f6r\u00fcnce \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131 saklayamayan Aslan, \u201cDo\u011fum g\u00fcn\u00fcm\u00fc kutlayan herkese te\u015fekk\u00fcr ederim. Hepimiz i\u00e7in g\u00fczel dilekler diledim. \u0130yiki vars\u0131n\u0131z\u201d dedi.\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Bursa'daki cehennemlik! O askerler i\u00e7in yap\u0131lm\u0131\u015f3 y\u0131l \u00f6nceki videosu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131! O \u00fcnl\u00fcye olay s\u00f6zlerMakyajs\u0131z haliyle \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131
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