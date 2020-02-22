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Hatice Aslan'a sürpriz doğum günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2020 12:56 | Son Güncelleme

Çekimleri Kapadokya’da devam eden Fox ekranlarının sevilen dizisi Zümrüdüanka’nın başrol oyuncularından Hatice Aslan’ın doğum günü set ekibi ve oyuncu arkadaşları tarafından kutlandı.

Hatice Aslan'a sürpriz doğum günü

Pastayı görünce şaşkınlığını saklayamayan Aslan, “Doğum günümü kutlayan herkese teşekkür ederim. Hepimiz için güzel dilekler diledim. İyiki varsınız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
hatice aslan, Kapadokya,

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