Hatice'den Hadise'ye kürk desteği

Hadise, geçen günlerde paylaştığı kürklü fotoğraf ile tartışmalara neden olmuştu. Hadise'nin tartışma yaratan fotoğrafına Hatice'den 'destek' geldi.

Öte yandan Hadise, kürkünün 'gerçek mi, yoksa sahte mi?' olduğunu da açıkladı. Önceki gün Ebru Gündeş'i dinlemeye giden Hadise'ye mekan çıkışında bu eleştiriler soruldu.

Hadise, "Kürk sahte. Gerçek değil ama gerçek gibi duruyor" dedi.

Hadise'nin kürklü fotoğrafına yorum yapan Hatice ise "Çok estetik beğendim. Kadın mı öldürdü hayvanı? Ne saçma yorumlar var ya..." dedi.



