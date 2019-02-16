MAGAZİN

Hatice'den Hadise'ye kürk desteği

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.02.2019 09:35 | Son Güncelleme

Hadise'nin kürklü paylaşımı olay oldu. Hadise'ye gelen eleştiriler üzerine şarkıcı Hatice konuya dahil oldu. Hatice'den Hadise'ye destek verdi.

Hatice'den Hadise'ye kürk desteği

Hadise, geçen günlerde paylaştığı kürklü fotoğraf ile tartışmalara neden olmuştu. Hadise'nin tartışma yaratan fotoğrafına Hatice'den 'destek' geldi.

Öte yandan Hadise, kürkünün 'gerçek mi, yoksa sahte mi?' olduğunu da açıkladı. Önceki gün Ebru Gündeş'i dinlemeye giden Hadise'ye mekan çıkışında bu eleştiriler soruldu.

Hadise, "Kürk sahte. Gerçek değil ama gerçek gibi duruyor" dedi.

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Hadise'nin kürklü fotoğrafına yorum yapan Hatice ise "Çok estetik beğendim. Kadın mı öldürdü hayvanı? Ne saçma yorumlar var ya..." dedi.

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Hadise Hadise hatice

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