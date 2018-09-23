MAGAZİN

Hatice direksiyon başında şarkı söylerken kaza yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.09.2018 09:29 | Son Güncelleme

Instagram'da yaptığı bikinili paylaşımlarla adından söz ettiren Hatice, direksiyon başında şarkı söylerken küçük bir kaza geçirdi.

Hatice direksiyon başında şarkı söylerken kaza yaptı

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Hatice, bir arkadaşı ile düğüne giderken direksiyon paşında şarkı söyledi. O anları Instagram'dan paylaşan Hatice ve arkadaşı ufak da bir kaza geçirdi.

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Şarkıcı Hatice bir düğüne katılmak için arkadaşı ile yola çıktı. Direksiyon başında olan Hatice, Sezen Aksu'nun "Tükeneceğiz" şarkısını söylemeye başladı. Bir kaç dakika sonra şarkı söylerken kendinden geçen şarkıcı, yoldaki engeli görmedi ve ufak çaplı bir kaza yaptı.

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O anda arkadaşının kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada olay oldu.

Hatice daha sonra ise "Şarkı söylerken kaza yapmamız..." notuyla o anları da Instagram'dan paylaştı. Hatice alacağı tepkileri düşünerek Instagram'da yorumları da kapadı.

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Hatice hatice ınstagram Hatice şarkı

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