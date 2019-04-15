MAGAZİN

Hatice durmuyor! Bomba bir paylaşım daha

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.04.2019 15:38 | Son Güncelleme

Podyumda yürüdüğü esnada kalçasını açarak çok konuşulan ünlü şarkıcı Hatice, yine rahat durmadı.

Hatice durmuyor! Bomba bir paylaşım daha

Geçtiğimiz ay ünlü modacı Muammer Ketenci'nin defilesinde podyumda yürüdüğü anda birden elbisesinin kuyruğunu açarak kalçasını gösteren Hatice magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olmuştu.

Defiledeki hareketiyle büyük tepkilere neden olan Hatice, sosyal medya hesabından tartışma yaratacak bir paylaşıma daha imza attı.

"BENİ HER KİŞİ DEĞİL, ER KİŞİ TAŞIR"

Hatice, leopar desenli sırtı ve kalça kısmı açık elbisesiyle poz vererek, "Beni her kişi değiş er kişi taşır" notunu paylaştı.

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Hatice'nin havuz başında verdiği bu poza takipçilerinden yine tepki yağdı.

Bir takipçi, "Aklını başına topla! Bırak oranı buranı göstermeyi de sağlam bir albüm yap dinleyelim" yorumunu yaptı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
artık midem bulanıyor gerçekten.bu kadının aklı baki olduğunu düşünmüyorum.ciddi tedaviye ihtiyacı var.
kardeşim hatun TAŞ, KAYA, YANARDAĞ RESMEN!!! ister sevin ister sevmeyin ama gerçek bu. kendisi de zaten piyasadaki birçok ünlüye fiziksel olarak açık ara fark attığını biliyor ve farkında. kadın da son derece cesaretli kendisini teşhir etmeyi seviyor. helal olsun. Estetikli olabilir ama piyasa da ne iğrenç estetikli hatunlar var. estetik her kadına yakışmaz ama bu kadına yakışıyor kardeşim herkes taşıyamaz
BRAVO HATİCE AÇ KIZ AÇABİLDİĞİNCE AÇ SANADA BU YAKIŞIR
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