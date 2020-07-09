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Hatice maske takmadı! Gerekçesi şoke etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 12:01 | Son Güncelleme

Nişantaşı'nda yürürken görüntülenen ve yüzünde maske olmadığı görülen Hatice yaptığı açıklama ile pes dedirtti. Şarkıcı "Makyajım bozulmasın diye takmadım" dedi.

Hatice maske takmadı! Gerekçesi şoke etti

Doktorlar, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu üyeleri her gün maske takılması konusunda çeşitli uyarılarda bulunsalar da maske takmayan pek çok kişi mevcut. Bu isimlerden biri de şarkıcı Hatice... Hatice de kurallara uymamayı tercih etti.

Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre; Nişantaşı’nda yürürken gazetecilerin objektifine takılan şarkıcı, meğer makyajı bozulmasın diye maske takmayı tercih etmiyormuş.

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“Makyajım bozulmasın diye takmadım. Çok yakın bir yerden çıktım. Maskem çantada” diyen Hatice gazetecilerden bir de ricada bulundu: “Sizden ricam yanlış birşey yazmayın…”

Hatice bu sözleriyle de hatasını kapatmaya çalıştı.

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