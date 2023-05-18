Hatice, Tuğba Ekinci'nin dekoltesini görünce... "Böyle giyinmeyi çok ararsın"

Sosyal medyada kalça paylaşımlarıyla ve dekoltesiyle sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci son paylaşımlarıyla yine gündem oldu. Seçime dair yorumlarda bulunan şarkıcıyı gören Hatice ise dayanamadı.

Tuğba Ekinci dekolteli hallerini paylaşarak kendisine gelen yorumlara genel bir yanıt verdi ve "Siyasileri gözünüzde Dede Korkut masallarına çevirdiniz. Adamlar işinin peşinde sizinle uğraşacak zamanları yok" dedi.

HATİCE YORUMUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Oy kullanmaya beyazlar içinde giden şarkıcı Hatice ise Ekinci'ye yorum yapmadan duramadı.



Şarkıcı Hatice "Böyle giyinmeyi çok ararsın Tuğba arkadaşımsın seninle tartışmayacağım" diyerek arkadaşını sitem etti.

