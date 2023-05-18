MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hatice, Tuğba Ekinci'nin dekoltesini görünce... "Böyle giyinmeyi çok ararsın"

Hatice, Tuğba Ekinci'nin dekoltesini görünce... "Böyle giyinmeyi çok ararsın"

18.05.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada her konuda paylaşım yapan ve son olarak seçim konusunda da sessiz kalmayan şarkıcı Tuğba Ekinci dekolteli pozlarını paylaşıp siyaset yorumlarında bulundu. Oy kullanmaya giderken tarzıyla gündeme gelen Hatice ise bu pozlara sessiz kalmadı.

Hatice, Tuğba Ekinci'nin dekoltesini görünce... "Böyle giyinmeyi çok ararsın"

Sosyal medyada kalça paylaşımlarıyla ve dekoltesiyle sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci son paylaşımlarıyla yine gündem oldu. Seçime dair yorumlarda bulunan şarkıcıyı gören Hatice ise dayanamadı.

Tuğba Ekinci dekolteli hallerini paylaşarak kendisine gelen yorumlara genel bir yanıt verdi ve "Siyasileri gözünüzde Dede Korkut masallarına çevirdiniz. Adamlar işinin peşinde sizinle uğraşacak zamanları yok" dedi.

1

HATİCE YORUMUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Oy kullanmaya beyazlar içinde giden şarkıcı Hatice ise Ekinci'ye yorum yapmadan duramadı.

2
Şarkıcı Hatice "Böyle giyinmeyi çok ararsın Tuğba arkadaşımsın seninle tartışmayacağım" diyerek arkadaşını sitem etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor'da iletişim oyunu heyecanı! Yarışmacıların yüzü düştü! "Göğsünde taş hissetmeyen samimiyetsizdir"Survivor'da iletişim oyunu heyecanı! Yarışmacıların yüzü düştü! "Göğsünde taş hissetmeyen samimiyetsizdir"
Sinan Oğan'dan Şahan Gökbakar'a yanıt!Sinan Oğan'dan Şahan Gökbakar'a yanıt!
Nisan Aktaş son haliyle şoke etti!Nisan Aktaş son haliyle şoke etti!
Anahtar Kelimeler:
Tuğba Ekinci Hatice sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan o anket firmasının genel müdürüne çok sert tepki!

Bakan Soylu'dan o anket firmasının genel müdürüne çok sert tepki!

İstifa etmişti! O gece yaşananları ilk defa anlattı: İmamoğlu ve Yavaş açıklama yaparken...

İstifa etmişti! O gece yaşananları ilk defa anlattı: İmamoğlu ve Yavaş açıklama yaparken...

Yarım saatlik yağış hayatı felç etti!

Yarım saatlik yağış hayatı felç etti!

Ölen maden işçisinin eşinin sözleri Türkiye'yi ağlattı

Ölen maden işçisinin eşinin sözleri Türkiye'yi ağlattı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan dünyaya ilan etti!

Ermenistan Başbakanı Paşinyan dünyaya ilan etti!

Liderlerden, Erdoğan'a tebrik telefonu! ABD'den tahıl koridoru anlaşmasının uzamasıyla ilgili ilk açıklama

Liderlerden, Erdoğan'a tebrik telefonu! ABD'den tahıl koridoru anlaşmasının uzamasıyla ilgili ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.