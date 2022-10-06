EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Hatıra eş anlamlısı nedir? Hatıra kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hatıra eş anlamlısı nedir? Hatıra kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

06.10.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diller arası alışveriş tarihsel süreç boyunca tüm toplumlarda görülür. Türkçe de bu süreçte gelişen ve değişen bir dil olmuştur. Özellikle de Arapça ile kelime alışverişinde bulunmuştur. Günlük hayatta sıkça duyduğumuz hatıra kelimesi de Arapça kökenlidir. Birden fazla eş anlamlısı olan hatıra sözcüğünün kökü "hatır"dır. Peki, hatıra eş anlamlısı nedir?

Hatıra eş anlamlısı nedir? Hatıra kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cümlelerde birbirlerinin yerine kullanılabilen eş anlamlı kelimeler, anlam bozukluğuna sebebiyet vermez. Toplumlar arası kelime alışverişinin fazla olmasından dolayı bazı eş anlamlı kelimelerin yabancı kökenli olması oldukça muhtemeldir. Yabancı kökenli bir sözcük olan hatıranın eş anlamlısı ise birden fazla olup hepsi yabancı kökenlidir. Bu bakımdan birçok muadili olabilen kelimenin kullanım sıklığı oldukça fazladır.

Hatıra kelimesi Arapça kökenlidir. Dilimizde kendine geniş bir kullanım alanı bulabilen kelimenin Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:

  • Anı
  • Andaç, anmalık, yadigâr.

Hatıra sözcüğü ile ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Keşke beynimizdeki hatıraları silebilecek bir teknoloji olsaydı.
  • O kaleme dokunma, bende hatırası var onun.
İkram eş anlamlısı nedir? İkram kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerİkram eş anlamlısı nedir? İkram kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hatıra kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Hatıra kelimesinin eş anlamı olan sözcük "anı"dır. Aynı zamanda "bergüzar" ve "anmalık" kelimeleri de hatıra eş anlamlısı kelimedir. Aynı anlamlara gelen bu sözcüklerin kullanım sıklıkları farklıdır. Örneğin bergüzar sözcüğü çok daha az kullanılırken anı ve hatıra kelimeleri daha sık kullanılır.

Fiyat eş anlamlısı nedir? Fiyat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerFiyat eş anlamlısı nedir? Fiyat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hatıranın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Hatıra kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili örnek cümleler şöyledir:

  • Burada gördüğün tüm eşyaların bende bir anısı vardır.
  • Tüm anılarım bir anda silinmiş gibi.
  • Büyükbabamın anısı olan bu saat şu an antika olarak yüksek fiyatlara satılabilir.
  • Bu ev bana teyzemden anmalık kalmıştı.
  • Tatillerden edinilebilecek en güzel bergüzar magnet olsa gerek.
  • Bu evdeki her bir bergüzar en az 50 yıllık.
Harf eş anlamlısı nedir? Harfin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımHarf eş anlamlısı nedir? Harfin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
AÖF kayıt yenileme ekranı!AÖF kayıt yenileme ekranı!
Bakan Özer "Muhtemelen haberleri yok" diyerek açıkladı: Para gönderdik, 1 lira bile harcamamışlarBakan Özer "Muhtemelen haberleri yok" diyerek açıkladı: Para gönderdik, 1 lira bile harcamamışlar
Anahtar Kelimeler:
anı eş anlamlısı eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir hatıra hatıra eş anlamlısı anı kelimesinin eş anlamlısı hatıra ne demek hatıra kelimesinin eş anlamlısı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Deneyap uygulama sınavı sonuçları açıklandı mı?

Deneyap uygulama sınavı sonuçları açıklandı mı?

Keder eş anlamlısı nedir?

Keder eş anlamlısı nedir?

Kasım ara tatil ne zaman?

Kasım ara tatil ne zaman?

Kederli eş anlamlısı nedir?

Kederli eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.