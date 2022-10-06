Hatıra eş anlamlısı nedir? Hatıra kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cümlelerde birbirlerinin yerine kullanılabilen eş anlamlı kelimeler, anlam bozukluğuna sebebiyet vermez. Toplumlar arası kelime alışverişinin fazla olmasından dolayı bazı eş anlamlı kelimelerin yabancı kökenli olması oldukça muhtemeldir. Yabancı kökenli bir sözcük olan hatıranın eş anlamlısı ise birden fazla olup hepsi yabancı kökenlidir. Bu bakımdan birçok muadili olabilen kelimenin kullanım sıklığı oldukça fazladır.

Hatıra kelimesi Arapça kökenlidir. Dilimizde kendine geniş bir kullanım alanı bulabilen kelimenin Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:

Anı

Andaç, anmalık, yadigâr.

Hatıra sözcüğü ile ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

Keşke beynimizdeki hatıraları silebilecek bir teknoloji olsaydı.

O kaleme dokunma, bende hatırası var onun.

Hatıra kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Hatıra kelimesinin eş anlamı olan sözcük "anı"dır. Aynı zamanda "bergüzar" ve "anmalık" kelimeleri de hatıra eş anlamlısı kelimedir. Aynı anlamlara gelen bu sözcüklerin kullanım sıklıkları farklıdır. Örneğin bergüzar sözcüğü çok daha az kullanılırken anı ve hatıra kelimeleri daha sık kullanılır.

Hatıranın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Hatıra kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili örnek cümleler şöyledir:

Burada gördüğün tüm eşyaların bende bir anısı vardır.

Tüm anılarım bir anda silinmiş gibi.

Büyükbabamın anısı olan bu saat şu an antika olarak yüksek fiyatlara satılabilir.

Bu ev bana teyzemden anmalık kalmıştı.

Tatillerden edinilebilecek en güzel bergüzar magnet olsa gerek.

Bu evdeki her bir bergüzar en az 50 yıllık.



