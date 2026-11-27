Türkiye'de hava sıcaklıklarının yeniden düşmesi beklenirken İstanbul için de soğuk hava uyarısı yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yayımladığı haftalık tahmin raporunda 29 Kasım Pazar gününden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kenti etkisi altına alacağını bildirdi. Hafta sonuna kadar 15-16 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklıkların, yeni haftayla birlikte hızla gerileyeceği tahmin ediliyor.

SİBİRYA SOĞUKLARI PAZAR GÜNÜ GELİYOR

AKOM'un haftalık hava tahminine göre İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri yağış beklenmiyor. Cuma günü hava sıcaklığının 16, cumartesi günü ise 15 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

Ancak 29 Kasım Pazar günü itibarıyla soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıklar düşüşe geçecek. Kent genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu havanın etkili olması beklenirken sıcaklıkların 6 ila 11 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 2 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Soğuk havanın yeni haftada etkisini artırması bekleniyor. AKOM'un paylaştığı tahminlere göre İstanbul'da pazartesi ve salı günleri en yüksek sıcaklık 7 derece olacak. 2 Aralık Çarşamba günü ise termometrelerin 2 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

İstanbul'un önümüzdeki günlerdeki hava tahmini şöyle:

27 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu, 10-16 derece. Yağış beklenmiyor.

28 Kasım Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, 10-15 derece. Yağış beklenmiyor.

29 Kasım Pazar: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, 6-11 derece.

30 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu, 4-7 derece.

1 Aralık Salı: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, 3-7 derece.

2 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, 2-5 derece.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının yaklaşmasıyla birlikte İstanbul'da kar yağışı ihtimali de merak konusu oldu. AKOM'un paylaştığı haftalık tahminde ise 29 Kasım Pazar gününden 2 Aralık Çarşamba gününe kadar kent genelinde yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor.

Buna göre sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi beklenmesine rağmen söz konusu tahmin döneminde İstanbul için kar yağışı beklentisi bulunmuyor. Çarşamba günü soğuk havanın etkisini sürdürmesi ve yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.