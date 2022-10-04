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Hava durumu 4 Ekim Salı: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den flaş uyarı: Hava sıcaklıkları düşüyor!

04.10.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu 4 Ekim Salı günü vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok kişi "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Yapılan açıklamaya göre yurdun birçok yerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek Ama bugünden itibaren bazı illerimizde şiddetli yağış görülecek. Peki, 4 Ekim hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ve 4 Ekim 2022 Salı il il hava durumu...

Hava durumu 4 Ekim Salı: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den flaş uyarı: Hava sıcaklıkları düşüyor!

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları 4 Ekim 2022 Salı günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden apılan açıklamaya göre Karadeniz'de yağışlı hava olması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 4 Ekim hava durumu...

Hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; yurdun kuzey, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Antalya, Mersin, Adana, Karaman, Çankırı ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, doğu kesimlerinde 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ordu ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

4 EKİM 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Ekim 2022 Salı gününün hava durumu raporunu yayımladı.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik ve Bursa çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sonra sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Antalya, Adana ve Mersin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çankırı ve Karaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Sivas'ın kuzey ve batı, Yozgat'ın doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, (Artvin merkez hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra Ordu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunun iç kesimlerinde sabah ve öğle saatlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batısında akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU

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