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  4. Hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

04.01.2021 08:25 | Son Güncelleme:
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Hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre Akdeniz'in batısı, Ege ve Trakya'da sağanak yağış etkili olacak. Yağışların özellikle Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın'da kuvvetli olması beklenirken; vatandaşların sel ve su baskınına karşı dikkatli olması istendi. İşte Meteoroloji'nin 4 Ocak hava durumu tahminleri...

'Hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Havalar soğuyacak mı?' soruları merak edilirken Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çanakkale ve İzmir'in kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren ise Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa, Uşak, Denizli ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gökgürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVALAR SOĞUYACAK MI?

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

4 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların gece saatlerinde Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, vb) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

yagmur

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

ANKARA °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren il genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı kesimleri sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Az bulutlu

ERZURUM °C, 2°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

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