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Sosyal medya fenomeni Elaina St. James açıklamasıyla gündem oldu! “Genç erkeklere müstehcen pozlarımı satıp emekliliğimi ödüyorum”

03.10.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Elaina St. James sosyal medyadan yaptığı açıklamasıyla kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Yetişkinlere özel bir platformda seksi fotoğraf ve videolarını satarak 50 yaş üzerindeki kadınların başarılarından söz eden James, genç erkeklere fotoğraflarını satarak emekliliğini ödediğini dile getirdi.

Sosyal medya fenomeni Elaina St. James açıklamasıyla gündem oldu! “Genç erkeklere müstehcen pozlarımı satıp emekliliğimi ödüyorum”

Koronavirüs pandemisinden önce Elaina St. James yılda yaklaşık 26 bin sterlin (yaklaşık 541 bin TL) kazandığı tam zamanlı bir işte çalışıyordu. Emekliliğine kısa bir süre varken işten çıkmak zorunda kalan James maddi sıkıntıları nedeniyle 2021 yılının Nisan ayında OnlyFans hesabını oluşturdu. Kısa sürede sosyal medyada popüler olması üzerine James şu anda aylık 44 bin sterlin (yaklaşık 915 bin TL) kazandığını itiraf etti. 50 yaş üzerindeki kadınların hâlâ seksi olabileceğini göstermeyi kendisine misyon edindiğini dile getiren James kazandığı parayla ise emeklilik ödemelerini yapıyor.

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“GÖRÜNMEZ OLDUĞUNUZU SÖYLÜYORLAR”

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Kadınlar yaş aldıkça görünmez olmaya başladığına inandıklarını dile getiren James, “İnsanlar 40 yaşınıza bastığınızda görünmez olduğunuzu söylüyorlar. Onların yanıldığını kanıtlamak istedim. Hayran kitlem 20 ila 30 yaş aralığındaki erkeklerden oluşuyor. Genç erkeklere müstehcen pozlarımı satıp emekliliğimi ödüyorum” dedi.

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Kariyer değişikliğinden sonra yakın çevresindne tepkilerin geldiğini dile getiren James, “İnsanların ne düşündüğünü umursamıyorum. Şimdi dört gözle emekli olmayı bekleyebilirim. Umarım 70 yaşında hâlâ içerik üretiyor olabilirim. Oğlum kariyerimden çok mutlu ve benimle gurur duyduğunu söylüyor. Bu süreçte yakın arkadaşlarımdan bazılarını kaybettim ama artık kendime odaklanma zamanının geldiğini fark ettim” diye konuştu.

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