Havacılık ve Uzay Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Teknolojinin gün geçtikçe daha fazla gelişmesi, en çok havacılık ve uzay faaliyetlerini etkilemiştir. Özellikle SpaceX, NASA, Blue Origin gibi ünlü şirketlerin uzay çalışmalarını son yıllarda artırmışlardır. Havacılık sektöründe artan ivme, Havacılık ve Uzay mühendislerine olan ihtiyacı artırmıştır.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü mezunları pek çok işte görev alabilir. Hava ve uzay araçlarının tasarımı, geliştirilmesi ve performansının izlenmesi için çalışırlar. Hava yolu şirketleri başta olmak üzere birçok sahada görev alabilen mühendisler, geniş iş olanaklarına sahiplerdir. Üniversitede aldıkları kapsamlı eğitim, kariyer hayatlarında büyük bir fayda sağlar.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü nedir?

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, hava ve uzay araçlarının geliştirilmesinde etkin rol oynar. Bu bölümün mezunları özellikle de uçakların, uzay araçlarının, uyduların ve füzelerin tasarımında ve imalatında görev alırlar. Hatta bu araçların test edilmesinde de rolleri bulunur.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencileri fizikten kimyaya, matematikten malzeme bilimine kadar birçok alanda ayrıntılı dersler görürler. Mezunların özellikle analiz, tasarım ve yaratıcılık konusunda kendilerini geliştirmeleri gerekir. Ayrıca araştırmaya yatkın, meraklı, sistemli, istikrarlı, pratik ve mantıklı olmak da bu alanda başarı getirecek vasıflarıdır.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği oldukça kapsamlı bir bölümdür. Pek çok özelliğin bir arada olmasını gerektiren bu bölüme öğrencilerin ilgi duyması gerekir. Ancak bu şekilde lisans dönemini başarı ile tamamlayıp kariyer hayatlarına başlayabilirler. Bu sebeple popüler olması veya getireceği kazanç ikinci planda kalmalıdır.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Havacılık ve Uzay Mühendisliği mezunları genel anlamda sivil ve askerî uçaklar, füzeler, silah sistemleri, uydular ve uzay araçları ile ilgilenirler. Bu araçları tasarlama, geliştirme, koruma ve performansını izleme görevleri vardır. Bir havacılık ve uzay mühendisi:

Önerileri dinler ve talep edilenleri tasarlar.

Projeyi teknik ve mali açıdan değerlendirir.

Projenin uygunluğunu belirler.

Teorik ve pratik araştırmalar gerçekleştirir.

Projeleri kalite standartları açısından değerlendirip uygun olduğuna emin olur.

Sorunları bulur ve bu sorunların olası çözüm kaynakları üzerine yaratıcı fikirler üretir.

Rapor, kılavuz ve belge hazırlar.

Teknik anlamda danışmanlık sağlar.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Havacılık ve Uzay Mühendisliği mezunları, havacılık kurumlarında çalışabilir. Hava yolu şirketleri, TSK ve Türk Hava Kurumu gibi pek çok kurumda görev alabilirler. Havacılık ve Uzay Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları vardır.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları da oldukça geniştir. Aldıkları kapsamlı eğitim, onları hava yolları şirketlerinde, uzay ve havacılık sanayinde, uçak sanayinde, makine ve kimya endüstrisinde çalışmaya yeterli kılar. Bu sektörlerde:

Uzay mühendisi

Havacılık mühendisi

Uzay aracı tasarımcısı

CAD teknisyeni

Uçak mühendisi

Tasarım mühendisi

Üretim sistemleri mühendisi

Makine mühendisi

Malzeme mühendisi olarak çalışabilirler.

Amerika başta olmak üzere birçok ülke, uzay araştırmalarına önem verir. Bu yüzden Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü mezunları için yurt dışında çalışma şansları yüksektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünde toplam eğitim süresi 4 yıldır. Öğrencilere üniversitede sağlanan staj imkânı da teorik bilginin yanı sıra pratik deneyim elde edebilirler. Öğrenciler, lisans hayatları boyunca 240 AKTS haklarını doldurmalı ve bağlı oldukları üniversitenin diğer mezuniyet koşullarını yerine getirmelidirler.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü dersleri nelerdir?

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencileri eğitim hayatları boyunca birçok farklı alandan dersler alırlar. Ders içerikleri mühendislik ve havacılık başta olmak üzere farklı sektörleri kapsar. Bu derslerin bazıları şunlardır: