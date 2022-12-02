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  4. Havada korku dolu anlar! “Hz. İsa böyle istiyor” diyen yolcu uçağı birbirine kattı... Metrelerce yüksekte kapıyı açmaya çalıştı

Havada korku dolu anlar! “Hz. İsa böyle istiyor” diyen yolcu uçağı birbirine kattı... Metrelerce yüksekte kapıyı açmaya çalıştı

02.12.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinden Ohio’ya giden bri yolcu uçağında hareketli anlar yaşandı. İsmi Elom Agbegninou olarak açıklanan 34 yaşındaki yolcu normal bir şekilde başladığı seyahatinde uçağın kalkışından kısa bir süre sonra ortalığı birbirine kattı. Uçağın kapısına doğru yönelen Elom Agbegninou 37 bin feette akğıyı açmaya çalıştı.

Havada korku dolu anlar! “Hz. İsa böyle istiyor” diyen yolcu uçağı birbirine kattı... Metrelerce yüksekte kapıyı açmaya çalıştı

Teksas’tan Ohio’ya giden bir yolcu uçağında 34 yaşındaki bir yolcunun oturduğu yerden kalkarak arka tarafta bulunan uçağın kapısını açmaya çalışması üzerine panik anları yaşandı. “Hz. İsa öyle istiyor” diye bağıran 34 yaşındaki Elom Agbegninou kapıyı açmasını engelleyen bir kişinin bacağını ısırdı ve kapının olduğu bölümünden uzaklaştırılması üzerine başını uçağın zeminine şiddetli bir şekilde vurmaya başladı.

ROTA DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDI

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Uçuş görevlilerinin güçülü durduğunu Elom Agbegninou isimli yolcu nedeniyle pilotlar uçağı acilen Arkansas’taki Bill ve Hillary Clinton Ulusal Havaalanına indirdi. Havaalanında bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı. Elom Agbegninou polise verdiği ifadesinde ise, Hz. İsa’nın kendisine Ohio’ya uçmasını söylediğini ve uçuş sırasında kapıyı açmasını emrettiğini dile getirdi.

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Uzun süredir uçak yolculuğu yapmadığı için büyük bir panik yaşadığını dile getiren Elom Agbegninou, hareketlerini kontrol etme konusunda zorlandığını, nefes alamadığı için kapıyı açmak istediğini ve bir başka yolcunun bacağını ısırdığını hatırladığını itiraf etti.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika Teksas uçak

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