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Karısına sürpriz yapmak istedi! Asıl sürprizi kendisi yaşadı... Eşi ve sevgilisini aynı yatakta bastı

02.12.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenya’da kaydedilen görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Kenya ordusunda görevli olan bir subay görevinden döndükten sonra evine haber vermeden evine gitmek istedi. Eşine sürpriz yapmak isteyen ismi açıklanmayan subay karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu.

Karısına sürpriz yapmak istedi! Asıl sürprizi kendisi yaşadı... Eşi ve sevgilisini aynı yatakta bastı

Kenya’da orduda görevli olan bir subay uzun süren görevinin ardından eşine haber vermeden döndü ve evine gitti. Eşine sürpriz yapmak isteyen adam yatak odasından gelen seslerin üzerine o bölüme yöneldi. Eşini ve sevgilisini aynı ayakta cinsel ilişkiye girerken yakalayan adam büyük bir şok yaşadı. Subay olan o anları kaydetmeyi ihmal etmedi. Görüntüler kısa sürede gündem yarattı.

DAKİKALARCA DİZLERİNİN ÜZERİNE ÇÖKÜP YALVARDILAR

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Subay olan eş tarafından kaydedilen görüntülerde adamın elinde bir kemer tuttuğu dikkatleri çekti. Havluyla çıplak bedenini örten kadın dizlerinin üzerine çökerek dakikalarca yalvardı.Elinde kemerle etrafa bağırmaya devam eden eş ise ikiliden bir açıklama beklediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kenya Aldatma ihanet

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