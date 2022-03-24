Havada korku dolu anlar! Miley Cyrus'un jetine yıldırım çarpınca...

Miley Cyrus ve ekibi Güney Amerika turnesi için yolculuk ederken havada korku dolu anlar yaşadı. Paraguay’ın başkenti Asunción’a gitmekte olan özel jet, yıldırım çarpması sebebiyle acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Durumu iyi olan Cyrus, bir mesaj yayınlayarak hayranlarına güvende ve iyi olduğuna dair bilgi verdi.

Instagram hesabından hayranlarına seslenen yıldız şarkıcı Asunción şehrindeki performansını da iptal etmek zorunda kaldı.

Turne kapsamında Güney Amerika’yı gezen 29 yaşındaki şarkıcı, kazadan önce Arjantin’de hayranlarıyla buluşmuştu.

