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Havada korku dolu anlar! Sadece üç kere öksürüp ölümle burun buruna geldi...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
13.03.2025 13:42
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Kanadalı Emily, Toronto'dan Dubai'ye yaptığı 13 saatlik uçuşta ölümle burun buruna geldi. Tuvalete gitmek için kalktığında, aniden göğsünde hissettiği ağrı nedeniyle bayıldı. Uçakta bulunan doktor ve hosteslerin hızlı müdahalesiyle hayatta kalan Emily, dev bir kan pıhtısı sonucu saddle pulmoner embolizm geçirdiğini açıkladı.

Havada korku dolu anlar! Sadece üç kere öksürüp ölümle burun buruna geldi...

5 Şubat'ta Emily, TikTok kullanıcı adı '@alwayssingingmom', Toronto'dan Dubai'ye direkt uçuşu sırasında korkunç bir deneyim yaşadı. 13 saatlik uçuşun son iki saati, 33 yaşındaki kadın tuvalete gitmek için kalktığında korkunç anlar peşi sıra yaşanmaya başladı.

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“ÖLÜME ÇOK YAKINDIM”

TikTok videosunda yaşadıklarını anlatan Emily, “Tuvaleti beklerken birden göğsümde derin ve donuk bir ağrı hissettim,” dedi. “Üç kez öksürdüm ve sonrasını hatırlamıyorum.” diyen Emily bayıldı ve başını vurdu. Gözü morardı ve kolunda sıyrıklar oluştu. “Beş dakika boyunca baygındım,” diyen Emily, “Ölüme çok yakındım” diyerek yaşadığı dehşeti aktardı.

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Uçakta bulunan doktor ve deneyimli hosteslerin hızlı müdahalesi sayesinde hayatta kalan Emily, “Şükürler olsun ki bir doktor vardı ve yetenekli hostesler hayatımı kurtardı” diyerek şükretti. Oksijen tankı verilip, business class'a taşınarak yere yatırılan Emily, şiddetli kusma ve terleme belirtileri gösterdi.

İki çocuk annesi, hastalığının ne kadar ciddi olduğunu şu şekilde açıkladı: "Dev bir bilateral saddle pulmoner embolizm geçirdim."

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AKCİĞERİNE KAN PIHTISI ATTI

Saddle pulmoner embolizmi, çok büyük bir kan pıhtısının ana pulmoner arterde sıkışmasıyla meydana gelir. Bu durum, sadece tüm pulmoner emboli vakalarının yüzde 2 ila 5’ini oluşturur.

Saddle pulmoner embolizmi, acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumdur ve tedavi edilmezse kalp yetmezliği ve ani ölüm riskini doğurur. Durumun ölüm oranı ise %30’a kadar çıkabilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Akciğer‎ uçak
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