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Havada tedirgin eden anlar! Kavga eden kardeşler birbirlerinin üzerine idrarlarını yapınca uçak acilen indi

03.06.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra’dan Yunanistan’a seyahat eden bir uçakta iki kardeş arasında çıkan kavga herkesi şaşırttı. Alkollü olduğu iddia edilen Alfie ve Kenneth Springthorpe isimli kardeşler nedeni bilmeyen bir şekilde uçağın içinde kavga etmeye başladı. Diğer yolcuların ve uçak personelinin ayırmaya çalıştığı ikili birbirlerinin üzerine idrarını yaptı. Olayın büyümesi üzerine pilot acil iniş vermek zorunda kaldı.

Londra’nın Stansted Havalimanı’ndan Yunanistan’ın Girit kentine hareket eden bir uçakta ilginç bir olay yaşandı. Alfie ve Kenneth Springthorpe isimli kardeşler bir anda kavga etmeye başladı. Diğer yolcuların ve personelin müdahalesine rağmen ikili arasındaki kavga başka bir boyuta taşındı. Kardeşlerden biri diğerinin üzerine herkesin içinde idrarını yapmaya başladı. Yaşananların ardından pilot Korfu’ya acil iniş yaparak iki kardeşin uçaktan çıkartılmasını istedi.

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Uçağın Korfu şehrine inmesiyle beraber polis ekipleri duruma müdahale etmek için olay yerine geldi. Olay yerine gelen polisler iki kardeşi uçaktan indirmeyi başaramayınca destek kuvvet gönderildi. Uçakta olay çıkartan kardeşler gözaltına alınırken 50 bin sterlin para cezası verildi. Alkollü olduğu iddia edilen kardeşler uçağın 3 saat 45 dakika rötar yapmasına neden oldu.

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