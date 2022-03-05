Bu kadarı pes dedirtti! Dışkısını satarak binlerce lira kazanıyor: Adet kanı için fazla para alıyorum

Yetişkin bir model, hayranlarının sık sık kendisinden dışkısını göndermesini istediğini ve hatta numune başına 600 sterlin (yaklaşık 11 bin 259 TL) ödemeye hazır olduklarını söyledi. Inside OnlyFans podcastine konuşan Essring, özel isteklerin olması durumunda fiyatın arttığından söz etti.

“POSTA YOLUYLA GÖNDERİYORUM”

Dışkısını kavanozlara koyduktan sonra posta yoluyla gönderdiğini dile getiren Essring, “Plastik bir kaba ya da kavanozlara koyduktan sonra güzelce paketliyorum. Bazen biraz çiş bazen tampon ya da adet kanı istiyorlar. Bunların hepsi ek ücretlendirmeye giriyor” dedi.

Takipçilerinden gelen yoğun isteği başta iğrenç bulduğunu dile getiren Essing, yeni işinin aslında çok kazançlı olduğunu belirtti. Dışkısının satın almak isteyenlerin yanı sıra Essing, kullandığı iç çamaşırları ve hijyenik pedleri satın almak isteyen abonelerinin de bulunduğunu itiraf etti.



