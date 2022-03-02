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Havan topunu atarken “Allahu Ekber” diye bağıran Ukraynalı asker olay oldu: Böyle daha iyi vuruyor

02.03.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 7. gününde bölgede sıcak anlar yaşanıyor. Ukrayna ordusu ve gönüllü olarak orduya katılan sivil halkın Rus askerlerine karşı direşini sürerken sosyal medyada yayılan bir görüntü gündeme oturdu. Ukraynalı askerin havan topunu atarken “Allahu Ekber” şeklinde bağırdığı video sosyal medyada olay oldu. Asker bağırma nedeni sorulduğunda ise “Böyle daha iyi vuruyor” yanıtını verdi.

Rusya’nın Ukrayna işgalinin 7. gününde ülkede çatışmalar bütün şiddetliyle devam ediyor. Ülkede Kiev Harkov başta olmak üzere pek çok şehirden bomba ve siren sesleri yükseliyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk direnişinden anlar sosyal medyadan tüm dünyayla paylaşılıyor. Sosyal medyada kısa sürede popüler olan bir görüntüde Ukraynalı askerin havan topunu ateşlediği sırada “Allahu Ekber” diyerek bağırması herkesin dikkatini çekti.

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“MÜSLÜMAN DEĞİLSİN NEDEN ALLAHU EKBER DİYE BAĞIRIYORSUN?”

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir Ukrayna askerinin havan topu atarken "Allahu Ekber" diye bağırması gündem oldu. Kameramanın "Sen Ukraynalı bir Slavsın niye "Allahu Ekber" diye bağırıyorsun" sorusuna Ukrayna askeri "Böyle daha iyi vuruyor" yanıtını verirken o anlar saniye saniye kayıt altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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