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OnlyFans fenomeni Wista Wife, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski’ye seslendi! “Moral için ücretsiz erişim...”

01.03.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans’ta içerik üreten Wista Wife isimli bir model, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski’ye seslendiği bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Rusya’nın işgaline karşı Zelenski’nin onurlu bir duruş sergilediğini ifade eden fenomen, Cumhurbaşkanına moral olması için OnlyFans hesabına ücretsiz erişim sağlayabileceğini açıkladı. İngiliz kadının beklenmedik teklifi sosyal medyada gündem oldu.

OnlyFans fenomeni Wista Wife, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski’ye seslendi! “Moral için ücretsiz erişim...”

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında ülkesini korumak için gösterdiği mücadeleyle halk kahramanı ilan edildi. Üç yıl önce televizyon programlarında komedyenlik yapan Zelenski’nin halkı için cesaretli bir tavır gösterdiğini dile getiren OnlyFans modeli, Cumhurbaşkanına ilginç bir teklifte bulundu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Wife, “Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, bunu görme şansınız olursa.. OnlyFans hesabıma ücretsiz erişebilirsiniz. Ahlaki bir şey” notunu ekledi.

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“EMİNİM ZAMANI OLURSA GİRİŞ YAPAR”

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Wista Wife isimli OnlyFans modelinin paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı. Sosyal medya kullanıcılarından biri, “Eminim zamanı olursa hemen giriş yapacaktır” yorumunu yaptı. Kullanıcıların bir kısmı ise savaşa karşı Zelenski’ye verdiği destek nedeniyle fenomen ismi eleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
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