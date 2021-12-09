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Havva Öztel kızına özendi! Paylaşımına yorum yağdı

09.12.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel iddialı paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor. Her tarzıyla hem kızlarına gösterdiği destekle hem de açıklamalarıyla Aleyna Tilki kadar popüler olan Öztel bu sefer de küçük kızına özenip saçlarının bir kısmına mavi yaptı.

Havva Öztel kızına özendi! Paylaşımına yorum yağdı

Genç yaşta sahnelere çıkmaya başlayan ve son dönemde Türkiye'yi bir süreliğine terk eden Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Kızları Aleyna ve Ayça'yı zaman zaman gölgede bırakan paylaşımlar yapan Havva Öztel son olarak küçük bir imaj değişikliğine gitti.

Ekran Alıntısı

Sosyal medyada takipçileriyle zaman zaman soru cevap yapan ve cesur yanıtlarıyla dikkat çeken Öztel bu sefer küçük kızı Ayça Tilki'ye özendi. Saçlarının aralarına mavi atan Öztel'in imaj değişikliği gözlerden kaçmadı.

Ekran Alıntısı

Kalamış'ta verdiği pozu paylaşan Aleyna Tilki'nin annesine hayranları "Mavi çok yakışmış", "Sana her şey yakışır" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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