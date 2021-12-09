Havva Öztel kızına özendi! Paylaşımına yorum yağdı

Genç yaşta sahnelere çıkmaya başlayan ve son dönemde Türkiye'yi bir süreliğine terk eden Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Kızları Aleyna ve Ayça'yı zaman zaman gölgede bırakan paylaşımlar yapan Havva Öztel son olarak küçük bir imaj değişikliğine gitti.

Sosyal medyada takipçileriyle zaman zaman soru cevap yapan ve cesur yanıtlarıyla dikkat çeken Öztel bu sefer küçük kızı Ayça Tilki'ye özendi. Saçlarının aralarına mavi atan Öztel'in imaj değişikliği gözlerden kaçmadı.

Kalamış'ta verdiği pozu paylaşan Aleyna Tilki'nin annesine hayranları "Mavi çok yakışmış", "Sana her şey yakışır" yorumlarında bulundu.



