MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Hayal Köseoğlu'dan Onur Tuna yorumu: Küçük iğnelemelerle...

Hayal Köseoğlu'dan Onur Tuna yorumu: Küçük iğnelemelerle...

DİZİ HABERLERİ  | 18.06.2020 17:13 | Son Güncelleme

'Mucize Doktor' dizisinde 'Açelya Hemşire' karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu, diziyle ve oyunculuk hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Hayal Köseoğlu'dan Onur Tuna yorumu: Küçük iğnelemelerle...

'TÜRSAK Vakfı' YouTube kanalının konuğu olan Hayal Köseoğlu, programın açılışında 'Hikayen nasıl başladı?' sorusuna cevap verdi. Köseoğlu, “Küçükken oyunculuğa merakım çok fazlaydı ve ailemi etrafıma toplayıp onlara oyunlar oynardım. Küçükken oyuncu olmak istiyordum. İlerleyen yıllarda hedefim annem ve babam gibi akademik bir yolda ilerlemek oldu, ama neyse ki üniversitede okuduğum bölümü yarım bırakarak oyunculuk bölümünü kazandım ve bugünlere geldim” dedi.

Çok genç yaşlarda oynamaya başladığı 'Aşk-ı Memnu' dizisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Hayal Köseoğlu, “Oyuncu olarak elime aldığım ilk senaryo olduğu için o ilk anı, üzerine yazdığım notları, altını çizdiğim cümleleri hiç unutamam. Aşk-ı Memnu çok özel bir diziydi çünkü o projede olması gereken her şey bir araya gelmişti. Bir kere merak unsurunu çok iyi kullanan bir senaryosu vardı ve en önemlisi oyuncu kadrosu çok kuvvetliydi” dedi.

Hayal Köseoğlu sektöre dair sitemini de şu cümlelerle ifade etti: "Dizi ve film sektörüne dair en çok zorlandığım ve memnun kalmadığım nokta kadın oyunculara dayatılan güzellik ve erkek oyunculara da dayatılan yakışıklılık standardı… Başrol olabilmesi için bir erkek oyuncunun illa ki yakışıklı ve karizmatik, kadın oyuncunun muhteşem bir fizik ve zayıf bir vücuda sahip olması gerektiği düşüncesinden kurtulmalıyız.”

'Mucize Doktor' dizisiyle alakalı program öncesi ve yayın sırasında sosyal medyadan gelen soruları cevaplandıran Hayal Köseoğlu, dizideki rol arkadaşları hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

“Taner çok komik ve muhabbet etmesi çok zevkli bir insan. Onunla çok rahat muhabbet edersin. Taner ayrıca çok yerinde ve ince şakalar yapıp küçük iğnelemelerle çok güldürebilir insanı" diyen Köseoğlu, "Onur, abi gibidir ve her türlü şeyi onunla konuşabilirsin. Yakışıklılığının ve ünlü olduğunun farkında olmayan birini şu ana kadar daha tanımadım ve kendisi çok mütevazı" dedi.

Sinem Ünsal hakkında yorum yapan Köseoğlu, "Her türlü diyet muhabbetini yapabilirim ve kilo vermemde de bilinçaltıma olan etkisinin çok büyük olduğunu düşünüyorum Sinem'in..." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Usta oyuncu Ercüment Çözer’e dahil olduUsta oyuncu Ercüment Çözer’e dahil oldu
Demet Özdemir Survivor'a damga vurdu!Demet Özdemir Survivor'a damga vurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da maske zorunluluğunun ilk günü!

İstanbul'da maske zorunluluğunun ilk günü!

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve...

Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve...

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

Bakan Koca il il, tek tek açıkladı! Çok önemli ifadeler

Bakan Koca il il, tek tek açıkladı! Çok önemli ifadeler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını Yeşilçam'ın usta oyuncusu canlandıracak

Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını Yeşilçam'ın usta oyuncusu canlandıracak

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

3 jokerini de kullandı! Damga vuran soru

3 jokerini de kullandı! Damga vuran soru

Alef dizisi ekrana veda etti!

Alef dizisi ekrana veda etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ercüment Çözer’in dizisinde Erkan Can sürprizi

Usta oyuncu Ercüment Çözer’e dahil oldu

Kuruluş Osman 26. son bölüm izle! Balgay öldü mü? Osman Bey'e Sofia'dan büyük tuzak! Kuruluş Osman 27. ve final bölümü fragmanı yayınlandı!

Şok final! Ekrana böyle veda edecek

Kuruluş Osman final mi yapıyor? Burak Özçivit'ten final paylaşımı! Kuruluş Osman 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kuruluş Osman final mi yapıyor? Burak Özçivit'ten şaşırtan paylaşım

Zalim İstanbul son bölüm izle! Zalim İstanbul 38. bölümde kimler öldü? Şeniz, Agah ve Ceren'e ne oldu? İşte final fragmanı

Sevilen diziden şoke eden final!

Flaş iddia! O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın yerine Ebru Gündeş mi geldi?

Bomba iddia! Sayan'ın yerine olay isim

Zalim İstanbul 39. ve final bölümü fragmanı yayınlandı! Şeniz, Ceren ve Agah Karaçay öldü mü? Zalim İstanbul 38. son bölüm izle!

Zalim İstanbul'da şaşırtan ölümler! Ünlü oyuncular veda etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.