Hayal Köseoğlu'dan Onur Tuna yorumu: Küçük iğnelemelerle...

'TÜRSAK Vakfı' YouTube kanalının konuğu olan Hayal Köseoğlu, programın açılışında 'Hikayen nasıl başladı?' sorusuna cevap verdi. Köseoğlu, “Küçükken oyunculuğa merakım çok fazlaydı ve ailemi etrafıma toplayıp onlara oyunlar oynardım. Küçükken oyuncu olmak istiyordum. İlerleyen yıllarda hedefim annem ve babam gibi akademik bir yolda ilerlemek oldu, ama neyse ki üniversitede okuduğum bölümü yarım bırakarak oyunculuk bölümünü kazandım ve bugünlere geldim” dedi.

Çok genç yaşlarda oynamaya başladığı 'Aşk-ı Memnu' dizisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Hayal Köseoğlu, “Oyuncu olarak elime aldığım ilk senaryo olduğu için o ilk anı, üzerine yazdığım notları, altını çizdiğim cümleleri hiç unutamam. Aşk-ı Memnu çok özel bir diziydi çünkü o projede olması gereken her şey bir araya gelmişti. Bir kere merak unsurunu çok iyi kullanan bir senaryosu vardı ve en önemlisi oyuncu kadrosu çok kuvvetliydi” dedi.

Hayal Köseoğlu sektöre dair sitemini de şu cümlelerle ifade etti: "Dizi ve film sektörüne dair en çok zorlandığım ve memnun kalmadığım nokta kadın oyunculara dayatılan güzellik ve erkek oyunculara da dayatılan yakışıklılık standardı… Başrol olabilmesi için bir erkek oyuncunun illa ki yakışıklı ve karizmatik, kadın oyuncunun muhteşem bir fizik ve zayıf bir vücuda sahip olması gerektiği düşüncesinden kurtulmalıyız.”