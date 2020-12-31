Hayal panosu nedir? Gerçekten işe yarayan hayal panosu nasıl hazırlanır? Yaratım panosu nasıl yapılır? Hayal panosu örnekleri...

Hayal panosu hayallerin, amaçların, hedeflerin ve sizi mutlu eden şeylerin tek bir alanda toplandığı yerdir. Hayal tahtası, hazine haritası, yaratım panosu veya vizyon panosu olarak isimlendirilir. Enerjisel etkilere inanmıyorsanız dahi hayal panosu yaratmak motivasyon kaynağı olarak görülecektir. Hazırsanız hayal panosu yapımına başlıyoruz...
HAYAL PANOSU NASIL HAZIRLANIR?
Hayal panosu hazırlamadan önce hayatınızı genel olarak gözden geçirmeniz oldukça objektif bir davranıştır. Kendi hayal panonuzu yapmadan önce bu sorulara cevap vermek yöntem konusunda belirsizlik yaşayanlara yol gösterici olacaktır.
- Sizin için iyi bir hayat neyi ifade ediyor?
- Bir hayatı iyi, güzel ve mutlu kılan temel öğe nedir?
- Öleceğiniz günü bilseydiniz o ana kadar neler yapmış olmak isterdiniz?
- Hangi aktiviteleri öğrenmek istersiniz?
- Kariyer hedefleriniz nelerdir?
- Nasıl bir ilişki yaşamak istersiniz?
Yukarıda verilen sorulara cevap verdikten sonra hayatınızın anlamını bir nebze de olsa bulmaya başladığınızı düşünüyoruz. Tüm hayatınız bir film şeridi gibi gözünüzün önünden geçtiyse şimdi oluşum aşamasına dönüyoruz.
Hayaller, istekler, dilek ve arzuları belirledikten sonra pano için tema seçebilirsiniz. Dilerseniz mantar bir pano ya da arzu ettiğiniz renkte bir karton kullanabilirsiniz. Eğer özel bir amaca yönelik pano oluşturacaksanız tek bir tema üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Mesela 2021 yılı içinde görmek istediğiniz bir ülke varsa o bölgenin özelliklerini anlatan fotoğraf ve yazılardan yararlanabilirsiniz.
HAYAL PANOSU NASIL DÜZENLENİR?
Temayı seçtikten sonra ise artık işin eğlenceli kısmına geliyoruz. Bu kısmında bütün hayalleri birleştireceğiz. Panoyu bitirdikten sonra her gün görebileceğiniz bir alana asacağınız için tasarım ve dizayn kısmı tamamen sizin dilediğiniz gibi olabilir.
- Hayalini kurduğunuz bir seyahat planı için gitmek istediğiniz yerin fotoğraflarını yerleştirin. Bu fotoğrafları koyarken kendinizi orada hayal edin ve tatilde yapmak istediklerinizi düşünün.
- Olmasını çok istediğiniz bir meslek varsa onunla ilgili bir görseli panonuza koyabilirsiniz. Bu görseli koyarken gerçekten o işte çalışıyor gibi kendinizi düşünün ve giyeceğiniz kıyafetler ile iş ortamını gözünüzün önünde canlandırın.
- Aşk hayatında yeni bir gelişme olmasını istiyorsanız ya da hayallerinizdeki insanın sizi bulmasını ümit ediyorsanız hayal panosu ile kendinize çekebilirsiniz. Hayalinizdeki insanın özelliklerini bu panonun üzerine yazmanız yeterli olacaktır.
- Koronavirüs pandemisinden sonra sağlığın önemini bir kez daha anladığımız için hayal panosuna bir de sağlıkla ilgili bir köşe eklemek isterseniz diye düşündük. Sağlık olumluma cümleleri, motivasyon cümleleri bu köşe için ideal olacaktır.
HAYAL PANOSU OLUMLAMA CÜMLELERİ
- Doğru tercihi yapabileceğime inanıyorum. Bunu yapabilmek için yetenek ve kapasitem var.
- Her geçen gün en iyi halime biraz daha yaklaşıyorum. Bu süreçteki her zorluk, kayıp ve başarı beni hedefime yakınlaştırıyor.
- Her gün, benliğim bana değerli şeyler öğretiyor ve öğrenmeye devam edeceğim.
- Kendi hayatımın mimarı benim. Hayatımın temelini ben oluşturuyor ve içinin nasıl dolacağını ben seçiyorum.
- Bugün, mutluluk ve enerji doluyum. Gün boyunca bu duyguları motive olmak için kullanabilirim.
- Bedenim sağlıklı, zihnim açık ve ruhum sakin. Tüm bunlar, bugün halletmem gereken işler için bana güç verecektir.
- Ben, negatif düşüncelerden ve kötü olaylardan çok daha güçlüyüm.
- Bugünden başlayarak yararlanabileceğim birçok yeteneğim ve bunları kullanabilecek özgüvenim var.
- Geçmişimde beni üzen insanları affediyorum ve barış içinde hepsini hayatımdan çıkarıyorum.
- Yargılamadan, gerçekte olduğum kişi olmama izin veriyorum çünkü biliyorum ki, bu izin en mutlu halime gelmemi sağlayacak.
- İç sesimi ve sezgilerimi dinliyorum çünkü onlar beni gerçekten mutlu eden şeylere yaklaştıracak.
- İstek ve hırsım beni hedeflerime ulaştırıyor çünkü içimde beni motive eden bir kıvılcım var.
- Çok başarılı olmak için gereken özelliklere sahibim ve bu özellikleri başarılı olmak için kullanabilirim.
- Sahip olduğum yaratıcı enerji beni yeni ve parlak fikirlere yönlendiriyor.
- Zorlukları aşma yeteneğim sınırsız ve başarılı olma kapasitem sonsuz.
- Cesur biriyim. Kendimi ve yardıma ihtiyacı olan insanları savunabilirim çünkü bunun yapılacak en doğru şey olduğunu biliyorum.
- Bu sabah, dirençli ve açık bir zihinle uyandım. Tüm bunlar gün boyunca iyi tercihler yapmama yardım edecektir.
- Yaşadıklarım, şu an yaşamakta olduklarım ve gelecekte yaşanacaklarla barışığım.
- Benliğime, kendim için en iyi olanı yapma izni veriyorum çünkü ancak böyle en özgün halime ulaşabilirim.
- Kendime gelişmek ve öğrenmek için zaman tanıyorum çünkü biliyorum ki hayatımızda her zaman gelişmeye yer var.
- Çok iyi bir ailem ve arkadaşlarım olduğu için çok şanslıyım.
- Kendi değerimin farkındayım ve zayıflık olarak gördüğüm alanlarda kendimi geliştirmeye açığım.
- Kötü zamanların sadece bir süreç olduğunu biliyor ve her şerde bir hayır olduğuna inanıyorum.
- Çabalarım, başarılı olmamı isteyen insanlar tarafından destekleniyor.
- Yaşadığım zorluklar yolumdan çekiliyor ve başarıya giden yolum düzleşiyor sadece yürümeye devam etmeliyim.
- İlhamımı yaşadığım dünyadan alıyorum ve bu ilhamı harika şeyler yaratmak için kullanabilirim.
- Zihnim, kendime ve başkalarına yarar sağlayabilecek birçok parlak fikirle dolu.
- Enerjimi, benim için önemli şeylere kullanıyorum çünkü bu benim mutluluğumu sağlayacak.
- Olduğum kişiyle barışığım çünkü benim için neyin önemli olup olmadığını biliyorum ve kendi değerlerim ile yaşıyorum.
- Bu dünyada var olarak ve elimden geldiğince bu dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışarak fark yaratıyorum.
RESİMLİ HAYAL PANOSU ÖRNEKLERİ
Olumlama cümlelerini kullanmak istemiyorsanız kendi ürettiğiniz kalıpları kullanabilirsiniz. Bu noktada şu an istediğinize sahipmişsiniz gibi şimdiki zaman kipi kullanmanız önemlidir.
Olumsuz duygu ve düşüncelerden uzaklaşmaya çalışın. Hatta pano üzerinde kötü algı yaratacak kelimeleri kullanmamaya özen gösterin. Ne yapmak istemediğinizden ziyade yapmak istediklerinize odaklanın. Mesela savaş, çatışma ve kavga gibi kötü bir durumdan kurtulmayı hayal ediyorsanız bu kelimelerin yerine daha barış içeren sözcükler tercih edebilirsiniz. Durum hakkında hoşunuza gitmeyen şeylere odaklanmak yerine barışa ve görmek istediğin çözümlere odaklanın.
Hayatınızda mutluluk, huzur ya da sevinç gibi duyguları çekmek için hayal panosu oluşturuyorsanız somutlaştırma yolunu tercih etmeniz daha etkili olacaktır. Sizi çok mutlu eden yaşadığınız bir olayı hatırlayın ve o anda hissettiğiniz duyguları düşünün. Hatta o duyguları yeniden yaşamaya çalışın. Eğer titreşim enerjin, mutlu olduğun anda hissettiğiniz ile aynıysa o zaman dileğiniz gerçekleşmeye başlayacak ve yaydığınız enerji ile soyut duyguları hayatınıza çekebileceksiniz.
Hayal panosunu kendinizi iyi hissettiğiniz bir anda yapmanız daha doğru olacaktır. Panoyu oluştururken en sevdiğiniz müziği açabilir, yanınıza en sevdiğiniz yiyeceği alabilirsiniz. Kısaca sizi rahatlatan ve motive eden bir ortamda bu panoyu yapmanız daha düzgün sonuç almanıza yardımcı olur.
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