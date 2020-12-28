Mucizelere inanır mısınız? Hayatınızın yolunda gitmediğini hissediyorsanız bu kurallar enerjinizi yükseltecek!

İnsanlık 1 yılı aşkın süredir hayatı ve bütün dünya düzenini alt üst eden koronavirüs pandemisinin etkisini yaşıyor. Bu etki henüz geçmemişken psikolojik sınırımızda yükselmeye başladı. Her yeni yılın başında “beklentiler ve istekler” başlığında listeleme yapanlara birbirinden değerli tavsiyeler veriyoruz. 2021 yılının çok güzel olacağına inanarak hayatınıza bu maddeleri eklerseniz yaşam kalitenizin arttığını fark edeceksiniz. Pozitif olmaya hazır mısınız? Öyleyse başlıyoruz... ERKEN UYAN En dinlenilen ve belki de en huzurlu hissedilen zamanlardan bir tanesi uyku sırasındadır. Bu nedenle uyumanın güzelliklerinden yararlanın ama fazlaya kaçmamaya çalışın. Tatil günlerinde dahi erken uyanmaya çalışın. Çünkü önünüzde sürprizlerle dolu ve keşfedilmeye müsait bir gün var. HOŞGÖRÜLÜ OLUN Hoşgörü sözlük anlamıyla müsamaha, tahammül, tesamuh, katlanma, görmezden gelme veya göz yumma, başkalarını eylem ve yargılarında serbest bırakma, kendi görüşümüze ve çoğunluğun görüş biçimine aykırı düşen görüşlere sabırla hem de yan tutmadan katlanmadır. Üstün körü tanımının yanında hoşgörü oldukça derin bir anlamı ifade eder. Mevlana’nın öğretisinin temeli de hoşgörü üzerine konumlandırılmıştır.

KENDİ YOLUNUZU ÇİZİN Hayatın sizin olduğunu unutmayın ve her şeyden önce sorumluluğun tamamen size ait olduğunu unutmayın. Bir karar verdiğinizde bunun bütün sonuçları en temelde siz yaşarsınız. Bu nedenle öncelikle kendi değerlerinize izin vererek kararlarınızı da bizzat almaya çalışın. BOLCA KİTAP OKUYUN Pandemi nedeniyle karantina yapılan bu zor günlerde kitap okumak hem kişisel gelişim hem de psikolojiniz açısından olumlu etkiler yaratacaktır. Kendinize ayırdığınız özel zamanları kitap okuyarak geçirmek kulağa hiç kötü gelmiyor değil mi? OLUMLU DÜŞÜNÜN Listemizde yer alan en zor maddelerden birine sıra geldi. Kara bulutların hayatınızın üzerini sardığını hissettiğiniz günlerde olumlu düşünmek hiç kolay olmayacak biliyoruz. Ancak hiçbir şeyin sürekli kötü gitmediğine inanın ve sakince güzelliklerin sizi bulmasını bekleyin. AFFEDİN İnsanların bazı durumlarda ne kadar kötü olabildiklerini tahmin edebiliyoruz. Ancak size kötülük yapan bir insana karşı hissettiğiniz nefret, sinir ya da kötü bir his bile enerji alışverişinin devam etmesine neden oluyor. Hayatınızdan tamamen çıkartmak istediğiniz bir insanı affedin. Eminiz ki sonrasında daha huzurlu ve mutlu hissedeceksiniz.