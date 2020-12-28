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Mucizelere inanır mısınız? Hayatınızın yolunda gitmediğini hissediyorsanız bu kurallar enerjinizi yükseltecek!

Seray Üstün Seray Üstün 28.12.2020 17:45 | Son Güncelleme:
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Mucizelere inanır mısınız? Hayatınızın yolunda gitmediğini hissediyorsanız bu kurallar enerjinizi yükseltecek!

2020 yılının son günlerini yaşıyoruz. “Bu yıl bitsin” son günlerde belki de en çok kurduğumuz cümle olabilir. Yeni bir yıla girerken hayatınızda köklü bir değişiklik yapmaya ne dersiniz? Berbat bir dönemden geçtiğinizi düşünüyorsanız sizler için altın değerinde tavsiyeleri derledik.

İnsanlık 1 yılı aşkın süredir hayatı ve bütün dünya düzenini alt üst eden koronavirüs pandemisinin etkisini yaşıyor. Bu etki henüz geçmemişken psikolojik sınırımızda yükselmeye başladı. Her yeni yılın başında “beklentiler ve istekler” başlığında listeleme yapanlara birbirinden değerli tavsiyeler veriyoruz. 2021 yılının çok güzel olacağına inanarak hayatınıza bu maddeleri eklerseniz yaşam kalitenizin arttığını fark edeceksiniz. Pozitif olmaya hazır mısınız? Öyleyse başlıyoruz...

ERKEN UYAN

Sabahları Daha Kolay Uyanmak İçin Neler Yapılmalı?

En dinlenilen ve belki de en huzurlu hissedilen zamanlardan bir tanesi uyku sırasındadır. Bu nedenle uyumanın güzelliklerinden yararlanın ama fazlaya kaçmamaya çalışın. Tatil günlerinde dahi erken uyanmaya çalışın. Çünkü önünüzde sürprizlerle dolu ve keşfedilmeye müsait bir gün var.

HOŞGÖRÜLÜ OLUN

hoşgörü

Hoşgörü sözlük anlamıyla müsamaha, tahammül, tesamuh, katlanma, görmezden gelme veya göz yumma, başkalarını eylem ve yargılarında serbest bırakma, kendi görüşümüze ve çoğunluğun görüş biçimine aykırı düşen görüşlere sabırla hem de yan tutmadan katlanmadır. Üstün körü tanımının yanında hoşgörü oldukça derin bir anlamı ifade eder. Mevlana’nın öğretisinin temeli de hoşgörü üzerine konumlandırılmıştır.

KENDİ YOLUNUZU ÇİZİN

harita

Hayatın sizin olduğunu unutmayın ve her şeyden önce sorumluluğun tamamen size ait olduğunu unutmayın. Bir karar verdiğinizde bunun bütün sonuçları en temelde siz yaşarsınız. Bu nedenle öncelikle kendi değerlerinize izin vererek kararlarınızı da bizzat almaya çalışın.

BOLCA KİTAP OKUYUN

kitap

Pandemi nedeniyle karantina yapılan bu zor günlerde kitap okumak hem kişisel gelişim hem de psikolojiniz açısından olumlu etkiler yaratacaktır. Kendinize ayırdığınız özel zamanları kitap okuyarak geçirmek kulağa hiç kötü gelmiyor değil mi?

OLUMLU DÜŞÜNÜN

düşünme

Listemizde yer alan en zor maddelerden birine sıra geldi. Kara bulutların hayatınızın üzerini sardığını hissettiğiniz günlerde olumlu düşünmek hiç kolay olmayacak biliyoruz. Ancak hiçbir şeyin sürekli kötü gitmediğine inanın ve sakince güzelliklerin sizi bulmasını bekleyin.

AFFEDİN

affetmek

İnsanların bazı durumlarda ne kadar kötü olabildiklerini tahmin edebiliyoruz. Ancak size kötülük yapan bir insana karşı hissettiğiniz nefret, sinir ya da kötü bir his bile enerji alışverişinin devam etmesine neden oluyor. Hayatınızdan tamamen çıkartmak istediğiniz bir insanı affedin. Eminiz ki sonrasında daha huzurlu ve mutlu hissedeceksiniz.

DOĞANIN PARÇASI OLUN

doğa

Dünyada var olan bütün parçaları birbirinden ayrı düşünmek imkansızdır. Özellikle koronavirüs pandemisinin insanlığa öğrettiği en büyük ders doğayla ilgilidir. Doğa ve insanlık birbirlerini tamamlayan yapbozun parçaları gibidir. Bir tarafın deformansyona uğraması aslında bütün sistemin bozulmasına neden olur.

KALP KIRMAYIN

kalp

Hiç kimsenin bilerek ya da isteyerek kalp kıracağını düşünmüyoruz. İyiliğin temelinden hareket ederek bunun böyle olmasını umut ediyoruz aslında. Bilerek de olsa kalp kırdığınızda hatanızın üzerine düşünün. Eğer kendinizi haksız görüyorsanız özür dilemekten çekinmeyin.

DÜRÜST OLUN

dürüstlük

Erdemli bir insan olmanın temeli dürüst olmaktan geçiyor. Kabul edelim ki hepimizin hayatında pembe ya da beyaz renkli kü.ük, masum yalanlar oluyor. “Hiç yalan söylemeyin” gibi büyük bir cümle kurmayacağız ama en azından kendinize karşı dürüst olun.

KENDİNİZE ADİL DAVRANIN

adalet

Hayatınız boyunca aslında kendi değerinizi kendiniz belirlersiniz. Yaşam belirlediğiniz değerden fazlasını ya da azını sunmaz. Sınırlarınızı belirleyin ve bu kriterler içerisinde kendinize adil davranın.

Hayat yeterince zor değilmiş gibi onu bir de düşünceleriyle zorlaştıran insanlara altın değerinde öneriler!Hayat yeterince zor değilmiş gibi onu bir de düşünceleriyle zorlaştıran insanlara altın değerinde öneriler!


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