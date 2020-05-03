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Hayalet Avcıları konusu nedir, oyuncuları kimler? Hayalet Avcıları filmi ne zaman çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 20:30 | Son Güncelleme

Efsane film Hayalet Avcıları'nın 2016 yılnda çekilen yeni versiyonu bu akşam ATV ekranlarında yayınlanıyor. Hayalet Avcıları filmi bu kez kadınlardan kurulu bir takımla ekranlar geliyor. 30 yıl aradan sonra çevrilen filmde eski oyuncular da ufak rollerle izleyenlere sürpriz yapıyor. Peki Hayalet Avcıları filmi konu ne? Oyuncuları kimler?

Hayalet Avcıları konusu nedir, oyuncuları kimler? Hayalet Avcıları filmi ne zaman çekildi?

1980'li yıllarda ilk çıktığında Dünya çapında ün kazanan ve bir ikon halini alan Hayalet Avcıları 2016 yılının 29 Temmuz günü onlarca yıl aradan sonra tekrar görücüye çıkıyor. Ana tema paranormal olayların bir ekip tarafından ortadan kaldırılması olan hikayenin baş kahramanları bu kez bayanlardan oluşuyor.

HAYALET AVCILARI KONUSU

Ghostbusters’ın devamında hayaletler Manhattan’ı ele geçirmek geri dönerken Ghostbusters ekibi ise şehri yok etmeye kararlı bu paranormal tehdidi bitirmek için bir araya geliyor

HAYALET AVCILARI OYUNCULARI

Chris Hemsworth, Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon, Karan Soni, Sigourney Weaver, Bill Murray, Dan Aykroyd, Andy Garcia, Ernie Hudson, Cecily Strong, Leslie Jones, Elizabeth Perkins, Michael Kenneth Williams

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