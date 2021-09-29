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Hayalet Sevgilim şarkısıyla tanınan İrem Yağcı şimdi ne yapıyor?

29.09.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem herkesin dilinde olan, dinlemelere doyamadığımız Hayalet Sevgilim şarkısının sahibi İrem Yağcı, kayıplara karıştı. Yıldızı bir anda parlayıp aynı hızla sönen Yağcı bakın şimdi ne yapıyor?

Hayalet Sevgilim şarkısıyla tanınan İrem Yağcı şimdi ne yapıyor?

Bazı şarkıcılar bir anda ünlenip, daha sonra da kayıplara karışıyor. Bu kişilere bir örnek olarak İrem Yağcı’yı verebiliriz. Öyle ki Hayalet Sevgilim şarkısı ile dillere adeta pelesenk olan şarkıcı bir anda kayboldu. Sesiyle pek çok kişiyi büyüleyen şarkıcının hayranları ise bu duruma çok üzüldü. Merak edilen Yağcı’nın son halini sizler için araştırdık. İşte İrem Yağcı’nın son hali…

HAYALET SEVGİLİM ŞARKISIYLA TANINAN İREM ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Bundan tam 15 yıl önce Hayalet Sevgilim şarkısı ile piyasaları alt üst eden İrem Yağcı uzun zamandır piyasalardan uzak kalsa da sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. YouTube kanalında şarkılar söylemeye devam eden Yağcı’yı takipçileri buradan takip etmeye devam ediyor. Evlenip çoluk çocuğa karışan İrem, hem çok güzel bir anne hem de çok başarılı bir avukat. İşte İrem Yağcı’nın son hali…

Hayalet Sevgilim şarkısıyla tanınan İrem Yağcı şimdi ne yapıyor?

İREM YAĞCI EVLENDİ

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra avukatlık yapmaya başlayan İrem Yağcı, Birtük Aydın ile evlendi ve bir kızı oldu. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan şarkıcı şimdilerde çok başarılı bir avukat.

Hayalet Sevgilim şarkısıyla tanınan İrem Yağcı şimdi ne yapıyor?

İREM YAĞCI AYDIN KİMDİR?

Git ve Hayalet Sevgilim şarkılarıyla tanınan İrem Yağcı, 1986 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. Anne ve babası memur olan İrem Bursa’da büyüdü. Bursa'da Anadolu lisesini tamamladıktan sonra Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni %50 burslu kazandı. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2009 yılında mezun olan İrem Aydın, 2009-2013 tarihleri arasında Baker McKenzie Hukuk Bürosu’nda çalıştı. Çok başarılı bir avukat olan İrem, 2011 yılında Birtük Aydın ile dünya evine girdi. Verdiği röportajda şarkıcılıkla ilgili olarak şunları söyledi:

“Müzik benim için o dönemde, ‘Para kazanabilir miyim, okulun parasını çıkartabilir miyim?’ diye baktığım bir şeydi. Babam, ‘Gerekirse arabayı satarız, öderiz’ diyordu. ‘Bu işten para kazanayım da bir işe yarayayım’ diye düşündüm. Fakat kurallarım vardı: ‘Alkollü mekanda çıkmam, istemediğim canlı yayına katılmam, kılık kıyafetime karıştırmam, sevgiliyle magazinde görüntülenmem, bir de vizelerim finallerim döneminde beni sakın aramayın!’ Yapımcılar da mantıklı olarak diyordu ki, ‘Nasıl kazanacağız?’ Sonunda Avrupa Müzik’le anlaştım. Onlar benim Türkan Şoray kanunlarımı kabul ettiler. Erekli Stüdyoları’na girdik, Rıza Erekli dünyanın en iyi insanı. Alper Erinç aranjörüm. 20 günde 11 şarkı kaydettik.”

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