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Hayalindeki düğünü planlamakla meşgul... Ancak gelini sizi şaşırtabilir!

29.08.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir adamın yalnızlığı onu alışılmadık bir yol izlemeye itti. Bir bez bebekle ilişkiye başlayan, onunla olan maceralarını sosyal medyada paylaşan ve yakın zamanda onunla 1. yılını kutlayan genç adam, şimdi hayallerindeki düğünü planladığını açıkladı.

Hayalindeki düğünü planlamakla meşgul... Ancak gelini sizi şaşırtabilir!

@montbk5959 kullanıcı adıyla TikTok hesabında ilişkisini belgeleyen genç adam, bir yıldır Natalia ismini verdiği bez bebekle ilişki yaşıyor. Ona aşık olduğunu açıklayan genç adam, sosyal medya hesabında, bez bebeğiyle yürüyüşe çıktığı ve hatta alışveriş yaptığı videolara yer veriyor. Ayrıca bebeği ailesiyle tanıştırdı ve yakın bir zamanda, takipçilerine oyuncak bebeğiyle evlenmek istediğini açıkladı.

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TEK BEBEĞİ O DEĞİL

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Ancak Natalia onun tek bebeği değil. Başka bir klipte adam, takipçilerini yine bez bebekler olan çocuklarıyla da tanıştırdı. Hesabında onlarla da ev ödevlerine yardım ettiği ve onları giydirmek gibi babalık görevlerini yerine getirdiği anlara dair görüntüleri mevcut.

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Adamın birçok takipçisi tarafından sıra dışı bulunan yaşam tarzı, sık sık eleştiriliyor. Hatta kötü yorumları önlemek için, yorum bölümünü devre dışı bırakmak zorunda kalmış. Tuhaf ailesi hakkında konuşan genç adam, "Bebekler olmasaydı, herkesten daha yalnız olurdum. En azından kendime ait bir şeyim var" diye açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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