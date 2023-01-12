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Hayallerin Peşinde filminin konusu nedir, nerede çekildi? Hollywood yıldızı Shia Labeouf'tan bir klasik daha!

12.01.2023 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayallerin Peşinde filmi bu akşam Sinema TV ekranlarında olacak. Hollywood yıldızı Shia Labeouf'un başrolde olduğu film konusu nedeniyle oldukça ilgi çekiyor. Filmin konusu, nerede çekildiği, hangi oyuncuların yer aldığı merak ediliyor. Sinema TV kanalı yayın akışında filmi gören kullanıcılar Hayallerin Peşinde filmi ile ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki Hayallerin Peşinde filminin konusu nedir, nerede çekildi, kadrosunda hangi oyuncular var? İşte merak edilen o bilgilerin cevabı...

Hayallerin Peşinde filminin konusu nedir, nerede çekildi? Hollywood yıldızı Shia Labeouf'tan bir klasik daha!

Hayallerin Peşinde (The Peanut Butter Falcon) bu akşam televizyon ekranlarında olacak. Saat 21.30'da yayınlanacak olan film Sinema TV kanalında ekranlara gelecek. Filmin yayın akışına girmesiyle sinema severler Hayalerin Peşinde filmi ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. Film işlediği konu ile oldukça dikkat çekiyor. Peki Hayallerin Peşinde filminin konusu nedir, nerede çekildi, kadrosunda hangi oyuncular var? İşte detaylar...

HAYALLERİN PEŞİNDE FİLM KONUSU NEDİR, NEREDE ÇEKİLDİ?

2018yapımı Hayallerin Peşinde Tyler Nilson ve Mike Schwartz yönetmenliğinde çekildi. Film çok tatlı bir yol hikayesini konu alıyor. İzleyicinin yüzüne tebessüm oluşturan bu yol hikayesi South by Southwest Film Festivali’nde Seyirci Ödülü'ne layık görüldü.

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Modern bir Mark Twain macerasına benzetilen filmin ana kahramanı Zak, down sendromlu 22 yaşındaki bir gençtir. En büyük hayali büyük bir güreşçi olmaktır. Amacına ulaşabilmek adına en sonunda bakım evinden firar eder. Salt Water Redneck güreş okuluna girmeye kararlı olan genç adam yolculuğu sırasında haydut Tyler ile tanışır. Tyler Zak'in arkadaşı ve koçu olacaktır. İkili, iyi kalpli bakım evi hemşiresi Eleanor'un da yardımıyla Zak'in hayallerini gerçekleştirmeye çalışacak.

SHIA LABEOUF BAŞROLDE!

Orijinal adı The Peanut Butter Falcon olan Hayallerin Peşinde filminin başrolünde Shia Labeouf bulunuyor. Amerikalı film oyuncusu Constantine, Ben Robot, Hayatımın Maçı, Şüphe, Transformers, Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı ve Kartal Göz filmlerindeki rolleri ile tanınır.

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Shia Labeouf filmde Tyler karakterine hayat veriyor. Zak kaçışı sırasında Tyler'ın teknesine saklanınca, ikisinin birlikte atılacakları yolculuk başlamış oluyor.

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Shia LaBeouf, Dakota Johnson, Zachary Gottsagen filmin kadrosunda yer alan oyunculardan bazıları.

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