Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si Fenerbahçe efsanesinin kardeşi çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız! ''O hala...''

Başrollerinde; Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi oyuncuların yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizideki oyuncuların yıllar içindeki değişimleri zaman zaman gündem oluyor.

Dizide İpek Erdem, 'Barbie' lakaplı Gamze karakterine hayat vermişti. Yıllar içerisindeki değişimiyle sık sık adından söz ettiren oyuncu Fenerbahçe efsanesinin kardeşi çıktı.

Şimdilerde 39 yaşında olan İpek Erdem; bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Taygun Erdem'in kız kardeşiymiş.

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren Barbie filmi sonrası ünlüler de pembe kıyafetlerle paylaşımlar yaparak Barbie akımına dahil olmaya başladılar. Fenerbahçe'de uzun yıllar top koşturan Taygun Erdem ise Barbie çılgınlığının devam ettiği şu günlerde yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

İpek Erdem'in diziden karesini paylaşan Taygun Erdem, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Dünyada bir Barbie çılgınlığı yaşanıyor. Yıllar önce bu ülkenin de Hayat Bilgisi dizisinde ünlenen bir "Barbie"si vardı. Kendisi benim kardeşim; İpek ERDEM. O hala bizim Barbimiz."

İŞTE O PAYLAŞIM…

İpek Erdem; eski futbolcu, teknik direktör Haluk Erdem ve desinatör, işletmeci Emine Akbaş'ın kızı olarak dünyaya geldi. Taygun Erdem ve Algun Erdem abileri, onlar da eski futbolcu ve teknik direktörler.

Yedi yaşında ilk gittiği tiyatro oyununda oyuncu olmaya karar veren İpek Erdem, 1995 yılında Bursa Belediye Konservatuvarı'ında Türk Sanat Müziği eğitimi aldı.

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümünü kazanarak İstanbul'a geldi.

Aynı yıl okul arkadaşı Yıldız Asyalı'nın Gani Müjde ile tanıştırması ile Hayat Bilgisi dizisinde oynamaya başladı ve Barbie lakabı ile yıldızı parladı.





