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  4. Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem sütyensiz poz verdi

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem sütyensiz poz verdi

06.07.2022 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat Bilgisi dizisi, yaklaşık 16 yıl önce final yapmasına rağmen halen replikleri ve oyuncularıyla zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Dizinin en dikkat çeken oyuncularından olan İpek Erdem, sosyal medya pozuyla göze çarptı.

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem sütyensiz poz verdi

İpek Erdem bir zamanlara damga vuran ve yüz bölümü aşkın yayınlanan Hayat Bilgisi dizisinde Barbie Gamze rolüne hayat verdi. Bu rol ile seyircilerin aklına kazına İpek Erdem iddialı pozuyla adından söz ettirdi.

SÜTYENSİZ POZ VERDİ

38 yaşındaki İpek Erdem yıllar içerisinde güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem sütyensiz poz verdi

Paylaşımlarıyla takip edilen isim, iddialı pozuyla gündeme geldi.

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem sütyensiz poz verdi

Sütyensiz poz veren Erdem'e takipçileri beğenilerini eksik etmedi.

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem sütyensiz poz verdi

ÇİMLERE YATIP POZ VERMİŞTİ

Ünlü isim geçtiğimiz günlere çimlere yatıp poz vermişti.

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem sütyensiz poz verdi

O poz ile de bir süre konuşulmuştu.

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem sütyensiz poz verdi

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem sütyensiz poz verdi

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem sütyensiz poz verdi

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Anahtar Kelimeler:
hayat bilgisi
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