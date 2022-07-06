Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem sütyensiz poz verdi

İpek Erdem bir zamanlara damga vuran ve yüz bölümü aşkın yayınlanan Hayat Bilgisi dizisinde Barbie Gamze rolüne hayat verdi. Bu rol ile seyircilerin aklına kazına İpek Erdem iddialı pozuyla adından söz ettirdi.

SÜTYENSİZ POZ VERDİ

38 yaşındaki İpek Erdem yıllar içerisinde güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Paylaşımlarıyla takip edilen isim, iddialı pozuyla gündeme geldi.

Sütyensiz poz veren Erdem'e takipçileri beğenilerini eksik etmedi.

ÇİMLERE YATIP POZ VERMİŞTİ

Ünlü isim geçtiğimiz günlere çimlere yatıp poz vermişti.

O poz ile de bir süre konuşulmuştu.





