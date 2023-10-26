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  4. Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’siydi... İpek Erdem Fenerbahçe efsanesinin kardeşi çıktı

Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’siydi... İpek Erdem Fenerbahçe efsanesinin kardeşi çıktı

26.10.2023 12:15 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği 'Barbie Gamze' karakteriyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu İpek Erdem uzun zamandır ekranlara yer almıyor. Son olarak Kuzgun dizisinde Şermin karakteriyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. İpek Erdem Fenerbahçe efsanesinin kardeşi çıktı.

Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı ve yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği 'Barbie Gamze' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan İpek Erdem uzun zamandır ekranlardan uzakta.

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Son olarak Kuzgun dizisinde rol alan ünlü oyuncu hakkında ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşırttı. Meğer güzel oyuncu bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Taygun Erdem'in kız kardeşiymiş.

İpek Erdem abisi

İpek Erdem, eski futbolcu, teknik direktör Haluk Erdem ve desinatör, işletmeci Emine Akbaş'ın kızı olarak dünyaya geldi.

İpek Erdem 1

Yedi yaşında ilk gittiği tiyatro oyununda oyuncu olmaya karar veren İpek Erdem, 1995 yılında Bursa Belediye Konservatuvarı'ında Türk Sanat Müziği eğitimi aldı.

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1987-1998 yılları arasında jimnastik, bale, yüzme, voleybol ve folklöre gitti. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümünü kazanarak İstanbul'a geldi.

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Aynı yıl okul arkadaşı Yıldız Asyalı'nın Gani Müjde ile tanıştırması ile Hayat Bilgisi dizisinde oynamaya başladı ve Barbie lakabı ile yıldızı parladı.

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Okul eğitimine önem verdiği için sonrasında okulunu engelleyecek teklifleri kabul etmedi.

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