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Hayat Bugün dizisinin Gizem'i Olcay Yusufoğlu'nun eşi de oyuncu çıktı!

10.11.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Hande Doğandemir, Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü ve Tansel Öngel'in paylaştığı Hayat Bugün dizisiyle adından söz ettiren Olcay Yusufoğlu'nun eşi de oyuncu çıktı.

Hayat Bugün dizisinin Gizem'i Olcay Yusufoğlu'nun eşi de oyuncu çıktı!

Poyraz Karayel, Sadakatsiz, Bizim Hikaye ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda rol alan Olcay Yusufoğlu, şimdilerde Hayat Bugün dizisinde rol alıyor. Sevilen dizide 'Gizem' karakterine hayat veren ünlü oyuncunun kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

Aslen İzmirli olan Olcay Yusufoğlu, Anadolu Üniversitesi'nde Tiyatro bölümünü bitirdi.

Hayat Bugün dizisinin Gizem'i Olcay Yusufoğlu'nun eşi de oyuncu çıktı!

Bir dönem Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda görev yapan oyuncu, 2007 yılında yayınlanan Köprü dizisiyle ekran yolculuğuna adım attı. Sonrasında Sakarya Fırat, Fatih Harbiye, Cesur Yürek gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Hayat Bugün dizisinin Gizem'i Olcay Yusufoğlu'nun eşi de oyuncu çıktı!

Özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan Olcay Yusufoğlu'nun eşi de oyuncu çıktı.

Hayat Bugün dizisinin Gizem'i Olcay Yusufoğlu'nun eşi de oyuncu çıktı!

Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Alp Ünsal ile dünyaevine giren yıldız, mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Hayat Bugün dizisinin Gizem'i Olcay Yusufoğlu'nun eşi de oyuncu çıktı!

2016 yılında Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünü bitiren Alp Ünsal, sonrasında Hollanda'nın seçkin okullarından Amsterdam Mulholland Academy'de eğitim aldı.

Hayat Bugün dizisinin Gizem'i Olcay Yusufoğlu'nun eşi de oyuncu çıktı!

Şimdilerde bir tiyatro atölyesi işleten Alp Ünsal, sık sık eşi Olcay Yusufoğlu ile birlikte çalışma fırsatı yakalıyor.

Hayat Bugün dizisinin Gizem'i Olcay Yusufoğlu'nun eşi de oyuncu çıktı!

Hayat Bugün dizisinin Gizem'i Olcay Yusufoğlu'nun eşi de oyuncu çıktı!

Hayat Bugün dizisinin Gizem'i Olcay Yusufoğlu'nun eşi de oyuncu çıktı!


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Ulaş Tuna Astepe Hazar Ergüçlü Hande Doğandemir olcay yusufoğlu

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