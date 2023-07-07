Hayatımın Neşesi'nin Mustafa'sı Tolga Tekin kimdir, nereli, kaç yaşında? Tolga Tekin'in oynadığı diziler

Tolga Tekin ile ilgili araştırmalar bugün saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Hayatımın Neşesi dizisi nedeniyle hız kazandı. Ailesi ve çocukları için üniversite hayatını terk eden ve yıllar sonra fakülteye geri dönme kararı alan Neşe'nin başına gelenlerin işleneceği Hayatımın Neşesi dizisi için geri sayım sürüyor. Hayatımın Neşesi'nin Mustafa'sı Tolga Tekin merak konusu oldu. İşte Tolga Tekin hakkında hakkında merak edilenler...

TOLGA TEKİN KİMDİR?

Tolga Tekin 19 Mart 1973 Ankara doğumlu Tolga Tekin 48 yaşındadır. Tolga Tekin dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Orta eğitimini, Özel Arı Koleji’nde, üniversiteyi ise Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamladı.

Adana Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. 1996-2004 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda çalışan Tekin, ardından tayin oldu. Türk televizyonlarının tanınan siması Tekin, "Bizim Evin Halleri" dizisinde 4 yıl rol aldı.

Tekin halen Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev alıyor. Tekin 21 Temmuz 2013'te oyuncu Zeynep Koltuk ile dünyaevine girdi, 2014'te ayrıldı.

HAYATIMIN NEŞESİ'NİN MUSTAFA'SI TOLGA TEKİN'İN OYNADIĞI DİZİLER

İşte Tolga Tekin'in rol aldığı bazı dizi ve filmler: