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Hayatımın Neşesi'nin Mustafa'sı Tolga Tekin kimdir, nereli, kaç yaşında? Tolga Tekin'in oynadığı diziler

07.07.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tolga Tekin, Hayatımın Neşesi dizisinde Mustafa karakterine hayat veriyor. TRT 1'de bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak Hayatımın Neşesi dizisinde Şebnem Bozoklu, Uğur Demirpehlivan, Metin Coşkun, Ezgi Tombul, Aras Şenol gibi oyuncular yer alıyor. Dizinin ilk bölümü için geri sayım sürerken birçok kişi ünlü oyuncu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Tolga Tekin kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Hayatımın Neşesi'nin Mustafa'sı Tolga Tekin'in oynadığı diziler...

Hayatımın Neşesi'nin Mustafa'sı Tolga Tekin kimdir, nereli, kaç yaşında? Tolga Tekin'in oynadığı diziler

Tolga Tekin ile ilgili araştırmalar bugün saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Hayatımın Neşesi dizisi nedeniyle hız kazandı. Ailesi ve çocukları için üniversite hayatını terk eden ve yıllar sonra fakülteye geri dönme kararı alan Neşe'nin başına gelenlerin işleneceği Hayatımın Neşesi dizisi için geri sayım sürüyor. Hayatımın Neşesi'nin Mustafa'sı Tolga Tekin merak konusu oldu. İşte Tolga Tekin hakkında hakkında merak edilenler...

TOLGA TEKİN KİMDİR?

Tolga Tekin 19 Mart 1973 Ankara doğumlu Tolga Tekin 48 yaşındadır. Tolga Tekin dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Orta eğitimini, Özel Arı Koleji’nde, üniversiteyi ise Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamladı.

Adana Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. 1996-2004 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda çalışan Tekin, ardından tayin oldu. Türk televizyonlarının tanınan siması Tekin, "Bizim Evin Halleri" dizisinde 4 yıl rol aldı.

Tekin halen Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev alıyor. Tekin 21 Temmuz 2013'te oyuncu Zeynep Koltuk ile dünyaevine girdi, 2014'te ayrıldı.

HAYATIMIN NEŞESİ'NİN MUSTAFA'SI TOLGA TEKİN'İN OYNADIĞI DİZİLER

İşte Tolga Tekin'in rol aldığı bazı dizi ve filmler:

  • 50m2 - Mesut - 2021 Akıncı - Orhan - 2021 Rise of Empires: Ottoman - 2020 Bizi Hatırla - Kaan - 2019 Kelebekler - Cemal - 2018 Bir Litre Gözyaşı - Muzo - 2018 Vatanım Sensin - Mehmet Âkif Ersoy - 2018 Rüzgarda salınan Nilüfer - Korhan -2016 Paramparça : Cevdet Mercan - Özkan Gülpınar - 2014 Behzat Ç. Ankara Yanıyor : Serdar Akar Gorbaçov -2013 Muhteşem Yüzyıl : Durul Taylan - Yağmur Taylan - Barbaros Hayreddin Paşa - 2012 Çıplak Gerçek : Nedim- 2012 Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm : Serdar Akar - Gorbaçov - Reis: Yunus - 2011 Zenne: Cihan - 2011 Kardelen : Mehmet Güneş - Fotoğrafçı - 2010 Kapalı Çarşı : Ömür Atay - Mustafa - 2010 Deniz Yıldızı : Gürsel Ateş - (2009) * Bizim Evin Halleri : Samet Polat - Safa - 2008
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