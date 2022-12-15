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Hayatımın Şansı dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Hayatımın Şansı oyuncuları arasında ünlü isimler

15.12.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatımın Şansı dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yeni dizi Hayatımın Şansı ilk bölümü ilze izleyici karşısına çıktı. Dizi her hafta çarşamba akşamları ekrana gelecek. Dizinin yönetmen koltuğunda Cemal Şan oturuyor. Peki, Hayatımın Şansı dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir?

Hayatımın Şansı dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Hayatımın Şansı oyuncuları arasında ünlü isimler

Hayatımın Şansı dizisi oyuncuları merak ediliyor. Yeni dizi Hayatımın Şansı her hafta çarşamba akşamları yayınlanacak. Fox TV yayın akışında bu akşam dizinin tekrarı yer alıyor. Hayatımın Şansı oyuncuları arsaında yer alan Şifanur Gül, Yonca Sıdalı karakterine hayat veriyor.

HAYATIMIN ŞANSI DİZİSİ OYUNCULARI

Hayatımın Şansı dizisinin oyuncuları arasında Alican Yücesoy, Şifanur Gül, Musa Uzunlar, Erkan Avcı, İlker Kızmaz, Kemal Uçar, Neslihan Arslan, Açelya Devrim Yılhan, Sermet Yeşil, Aslı Samat, Tuğçe Yolcu, Aslıhan Kapanşahin ve Hale Soygazi gibi isimler bulunuyor.
Alican Yücesoy - Rüzgar Akcan
Şifanur Gül - Yonca Sıdalı
Musa Uzunlar - Turgay Moral
Erhan Avcı - Mazhar Çıracı
İlker Kzımaz - Alpay Tetik
Kemal Uçar - Erman Arsoy
Açelya Devrim Yılhan - Canan Tetik
Hira Su Yıldız - Sare Sıdalı

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HAYATIMIN ŞANSI DİZİSİ KONUSU

Yonca, hayatta kızı Sare’den başka kimsesi olmayan, kızına içinde bulunduğu maddi zorluklara rağmen küçük, mutlu bir dünya kurmayı başarmış; genç, bekar bir annedir. Ancak bu dünya alt üst olmak üzeredir. Çünkü Sare’nin babası Alpay, onu almak için mahkemeye başvurmuştur. Alpay’ın gücü ve imkanları karşısında Yonca’nın tek şansı kızına bakabileceğini ispatlamaktır.

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Ancak bu süreçte evsiz, işsiz ve parasız kalır Yonca. Bütün bunlar yetmezmiş gibi kendini hayal bile edemeyeceği durumların içinde bulur. Yolculuğu sırasında tanıştığı Rüzgar ona destek olsa da Yonca kızı Sare ile sınanıyordur…
Hayatını değiştirecek olan şey ise, Turgay’dan gelen teklif olur. Bu öyle bir tekliftir ki Yonca kızını kaybetme korkusuyla vicdanı arasında sıkışıp kalır. Yonca bu teklifi kabul edecek midir?

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