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  4. Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş katıldığı programda yaşadıklarını böyle anlatmıştı!

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş katıldığı programda yaşadıklarını böyle anlatmıştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 21:53 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın vefat etmeden aylar önce katıldığı bir programda, “Çok duygulu yaşıyorum. Para pul hiçbir şey umurumda değil. Yemin ederim en önemli şey sağlıktır” dediği ortaya çıktı.

Ünlü modacı Nur Yerlitaş geçtiğimiz yıl tv100'de yayınlanan Okan Bayülgen'in sunduğu programın konuğu olmuştu. Yakalandığı hastalıklar ilgili konuşan Yerlitaş'ın programda duygusal anlar yaşadığı ve gözlerinin dolduğu görüldü.

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Yerlitaş, burada yaptığı konuşmada, “Ben artık daha dikkatli yaşamaya başladım. Çok duygulu yaşıyorum. Para pul hiçbir şey umurumda değil. Yemin ederim en önemli şey sağlıktır. Ben çok çalışarak çok hayat mücadelesi verdim. Artık işimi de çok seviyorum ama eskisi gibi değil. Önce sağlığım ve huzurum diyorum. Çok kötülük ve çok yanlışlar gördüm” ifadelerini kullandı. Yerlitaş’ın konuşmaları sırasında zaman zaman gözlerinin dolduğu görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Nur Yerlitaş, Okan Bayülgen,

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