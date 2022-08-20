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Hayatını kaybeden ünlü sanatçı Civan Canova kimdir, hangi dizilerde rol aldı? Civan Canova neden öldü, kaç yaşındaydı?

20.08.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Civan Canova'nın ölümünü oyuncu arkadaşı Esra Dermancıoğlu Instagram hesabında yaptığı paylaşım ile duyurdu. Bir çok başarılı yapımda rol alan Civan Canova'nın bugün gelen ölüm haberi oyuncunun sevenlerini üzdü. Oyuncu Civan Canova'nın neden öldüğü, hangi dizilerde rol aldığı ve hayatı hakkındaki detaylar merak edildi. Peki Civan Canova kimdir? Civan Canova kaç yaşındaydı?

Hayatını kaybeden ünlü sanatçı Civan Canova kimdir, hangi dizilerde rol aldı? Civan Canova neden öldü, kaç yaşındaydı?

Civan Canova'nın ölüm haberi bu akşam üzeri gündemde yer aldı. Civan Canova 4 Ağustos'ta sosyal medya hesabında paylaştığı video ile hastlağını sevenleriyle paylaşmıştı. Çektiği videoda bir süredir hastanede tedavi gördüğünü belirten Canova sevenlerine iyi olduğunu dile getirmişti. Yakın dostu oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun bu akşam yaptığı paylaşım ile Civan Canova'nın ölüm haberini duyurdu. Peki Civan Canova kimdir? Civan Canova hangi dizilerde rol aldı? İşte Civan Canova'nın ölümü ve hayatı hakkında merak edilen soruların yanıtları...

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CİVAN CANOVA NEDEN ÖLDÜ?

Usta oyuncu Civan Canova'nın bu akşam üzeri ölüm haberini Esra Dermancığlu yaptığı paylaşımın altına "Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık civanımı kaybettik.Civan huzur içinde dolaş bebeğim belki yine bi yerde, bi zaman karşı karşıya geliriz
Çok yeni bi haber sevdiklerine, sevenlerine burdan duyurmak istedim" şeklinde yazdı.

Civan Canova kısa süre önce hayranlarıyla paylaştığı videoda Akciğerinde kitle tespit edildiğini ve hastanede bir süredir tedavi altında olduğunu belirtmişti.

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CİVAN CANOVA KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Ahmet Civan Canova (28 Haziran 1955, Ankara - 20 Ağustos 2022) 67 yaşındaydı. Canova, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, oyun yazarı, senarist ve tiyatro yönetmenliği yapmıştır.

1979 yılından itibaren Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak birçok oyunda rol aldı. 1990'lı yıllardan itibaren yazdığı tiyatro oyunları ile ödüller aldı. Pek çok dizi ve filmde yer alan sanatçı, 2006 yılında Eve Dönüş filmindeki işkenceci polis rolü ile Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü, 2011 yılında Ölüleri Gömün oyunundaki rolü ile Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü kazanmıştır.

Civan Canova, Kızıl Ötesi Aydınlık - Vardiya Oyuncuları - 2013 - Civan Canova Düğün Şarkısı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2012 - Civan Canova oyunlarını yönetmiştir.

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CİVAN CANOVA'NIN ROL ALDIĞI DİZİLER, FİLMLER VE TİYATROLAR

Rol aldığı diziler:

Üç Kuruş - (2021-2022) - Oktay Çaka
Atiye - (2019-2021) - Mustafa Özgürsoy
Paramparça - 2014
Her Sevda Bir Veda - 2014
Karadayı : Uluç Bayraktar - 2012
Fatmagül'ün Suçu Ne? : Hilal Saral Ünalan - (2011-2012) - Avukat Kadir
Sensiz Yaşayamam : Özer Kızıltan - 2010 - Mummer
Ay Işığı : Taylan Biraderler - 2008 - Yıldırım Duman
Sınıf : Metin Günay - 2008 - Şeref
Eksik Etek : Murat Saraçoğlu - 2007
Arka Sokaklar : Orhan Oğuz - 2007 - Nazım Tahsin / Narkotik Nazım
Esir Kalpler : Taner Akvardar - 2006 - Ekrem Akerman
Çeşm-i Bülbül : Serpil Kurtça - 2005
Gece Yürüyüşü - 2004 - Cüneyt
Çiçek Taksi : Yaşar Seriner - 2000 - Celal Kıraç
Bizim Aile : Sema Okay - 1996 - Ataç
Yalancı Şafak : Osman Sınav - 1990

Rol aldığı filmler:

F Tipi : Aydın Bulut, Ezel Akay, Sırrı Süreyya Önder, Barış Pirhasan

  1. Koğuş : Murat Saraçoğlu - 2010 - Katil Hilmi
    Eve Dönüş : Ömer Uğur - 2006 - İşkenceci Polis
    Ömerçip : Zeki Alasya - 2003 - Celal
    Sır : Ali Özgentürk - 1997
  2. Adım : Tomris Giritlioğlu - 1996 - Sedat
    Sokaktaki Adam : Biket İlhan - 1995
    Acı Lokma : Temel Gürsu - 1986 - Ömer
    Hırsız : Zafer Par - 1986
    Yıkılan Gurur : Temel Gürsu - 1983 - Naci
    Berduşlar : Temel Gürsu - 1982 - Kenan
    Mutlu Ol Yeter : Kartal Tibet - 1981
    Yaşamak Bu Değil : Temel Gürsu - 1981 - Fatih
    Nehir : Şerif Gören - 1977 - Engin
    Arkadaş : Yılmaz Güney - 1974 - Halil

Rol aldığı oyunlar:

Ölüleri Gömün : Irwin Shaw - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2010
Kaktüs Çiçeği : Pierre Barillet\Jean-Pierre Gredy - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001
Bir Casusa Ağıt : George Tabori - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998
Yeşil Papağan Limited : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994
Gizli Oturum : Jean-Paul Sartre - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993
Ölüm Tuzağı : İra Levin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
Danton'un Ölümü : Georg Büchner - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
Lodos (oyun) : Beyazıt Gülercan - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986
Cadıların Macbethi : William Shakespeare - Uyarlayan Müge Gürman - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986
Gül Satardı Melek Hanım : Dinçer Sümer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985
Lysistrata : Aristofanes - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
Julius Caesar : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
Düşüş (oyun) : Nahid Sırrı Örik\Kemal Bekir - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
Kırmızı Pabuçlar : Hans Cristian\Robin Short - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983
Barış Gezegeni : Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1982
Truva Savaşı Olmayacak : Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1982
Barış Gezegeni : Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1981
Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980
Truva Savaşı Olmayacak : Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980
Kunduz Kürk : Gerhart Haupttman - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980
Yaralı Geyik : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979
Antigone : Jean Anouilh - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979

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CİVAN CANOVA'NIN ALDIĞI ÖDÜLLER

  1. Afife Tiyatro Ödülleri : "Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu" - Ölüleri Gömün - İstanbul Devlet Tiyatrosu
  2. Sadri Alışık Ödülleri, 2007, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Eve Dönüş
  3. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 2006, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Eve Dönüş
    Avni Dilligil, 2000, En İyi Oyun Yazarı, Sokağa Çıkma Yasağı
    Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü, 1997, Sokağa Çıkma Yasağı
    Avni Dilligil En İyi Oyun Yazarı Ödülü, 1996, Kıyamet Sularında
    İsmet Küntay En İyi Oyun Yazarı Ödülü, 1994, Kıyamet Sularında
    Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1989, En İyi 10 Senaryo dalında ödül, Kör Buluşma

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