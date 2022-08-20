Hayatını kaybeden ünlü sanatçı Civan Canova kimdir, hangi dizilerde rol aldı? Civan Canova neden öldü, kaç yaşındaydı?

Civan Canova'nın ölüm haberi bu akşam üzeri gündemde yer aldı. Civan Canova 4 Ağustos'ta sosyal medya hesabında paylaştığı video ile hastlağını sevenleriyle paylaşmıştı. Çektiği videoda bir süredir hastanede tedavi gördüğünü belirten Canova sevenlerine iyi olduğunu dile getirmişti. Yakın dostu oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun bu akşam yaptığı paylaşım ile Civan Canova'nın ölüm haberini duyurdu. Peki Civan Canova kimdir? Civan Canova hangi dizilerde rol aldı? İşte Civan Canova'nın ölümü ve hayatı hakkında merak edilen soruların yanıtları...
Usta oyuncu Civan Canova'nın bu akşam üzeri ölüm haberini Esra Dermancığlu yaptığı paylaşımın altına "Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık civanımı kaybettik.Civan huzur içinde dolaş bebeğim belki yine bi yerde, bi zaman karşı karşıya geliriz
Çok yeni bi haber sevdiklerine, sevenlerine burdan duyurmak istedim" şeklinde yazdı.
Civan Canova kısa süre önce hayranlarıyla paylaştığı videoda Akciğerinde kitle tespit edildiğini ve hastanede bir süredir tedavi altında olduğunu belirtmişti.
Ahmet Civan Canova (28 Haziran 1955, Ankara - 20 Ağustos 2022) 67 yaşındaydı. Canova, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, oyun yazarı, senarist ve tiyatro yönetmenliği yapmıştır.
1979 yılından itibaren Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak birçok oyunda rol aldı. 1990'lı yıllardan itibaren yazdığı tiyatro oyunları ile ödüller aldı. Pek çok dizi ve filmde yer alan sanatçı, 2006 yılında Eve Dönüş filmindeki işkenceci polis rolü ile Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü, 2011 yılında Ölüleri Gömün oyunundaki rolü ile Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü kazanmıştır.
Civan Canova, Kızıl Ötesi Aydınlık - Vardiya Oyuncuları - 2013 - Civan Canova Düğün Şarkısı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2012 - Civan Canova oyunlarını yönetmiştir.
Üç Kuruş - (2021-2022) - Oktay Çaka
Atiye - (2019-2021) - Mustafa Özgürsoy
Paramparça - 2014
Her Sevda Bir Veda - 2014
Karadayı : Uluç Bayraktar - 2012
Fatmagül'ün Suçu Ne? : Hilal Saral Ünalan - (2011-2012) - Avukat Kadir
Sensiz Yaşayamam : Özer Kızıltan - 2010 - Mummer
Ay Işığı : Taylan Biraderler - 2008 - Yıldırım Duman
Sınıf : Metin Günay - 2008 - Şeref
Eksik Etek : Murat Saraçoğlu - 2007
Arka Sokaklar : Orhan Oğuz - 2007 - Nazım Tahsin / Narkotik Nazım
Esir Kalpler : Taner Akvardar - 2006 - Ekrem Akerman
Çeşm-i Bülbül : Serpil Kurtça - 2005
Gece Yürüyüşü - 2004 - Cüneyt
Çiçek Taksi : Yaşar Seriner - 2000 - Celal Kıraç
Bizim Aile : Sema Okay - 1996 - Ataç
Yalancı Şafak : Osman Sınav - 1990
F Tipi : Aydın Bulut, Ezel Akay, Sırrı Süreyya Önder, Barış Pirhasan
Ölüleri Gömün : Irwin Shaw - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2010
Kaktüs Çiçeği : Pierre Barillet\Jean-Pierre Gredy - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001
Bir Casusa Ağıt : George Tabori - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998
Yeşil Papağan Limited : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994
Gizli Oturum : Jean-Paul Sartre - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993
Ölüm Tuzağı : İra Levin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
Danton'un Ölümü : Georg Büchner - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
Lodos (oyun) : Beyazıt Gülercan - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986
Cadıların Macbethi : William Shakespeare - Uyarlayan Müge Gürman - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986
Gül Satardı Melek Hanım : Dinçer Sümer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985
Lysistrata : Aristofanes - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
Julius Caesar : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
Düşüş (oyun) : Nahid Sırrı Örik\Kemal Bekir - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
Kırmızı Pabuçlar : Hans Cristian\Robin Short - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983
Barış Gezegeni : Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1982
Truva Savaşı Olmayacak : Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1982
Barış Gezegeni : Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1981
Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980
Truva Savaşı Olmayacak : Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980
Kunduz Kürk : Gerhart Haupttman - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980
Yaralı Geyik : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979
Antigone : Jean Anouilh - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979
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