Hayatını kaybeden ünlü sanatçı Civan Canova kimdir, hangi dizilerde rol aldı? Civan Canova neden öldü, kaç yaşındaydı?

Civan Canova'nın ölüm haberi bu akşam üzeri gündemde yer aldı. Civan Canova 4 Ağustos'ta sosyal medya hesabında paylaştığı video ile hastlağını sevenleriyle paylaşmıştı. Çektiği videoda bir süredir hastanede tedavi gördüğünü belirten Canova sevenlerine iyi olduğunu dile getirmişti. Yakın dostu oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun bu akşam yaptığı paylaşım ile Civan Canova'nın ölüm haberini duyurdu. Peki Civan Canova kimdir? Civan Canova hangi dizilerde rol aldı? İşte Civan Canova'nın ölümü ve hayatı hakkında merak edilen soruların yanıtları...

CİVAN CANOVA NEDEN ÖLDÜ?

Usta oyuncu Civan Canova'nın bu akşam üzeri ölüm haberini Esra Dermancığlu yaptığı paylaşımın altına "Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık civanımı kaybettik.Civan huzur içinde dolaş bebeğim belki yine bi yerde, bi zaman karşı karşıya geliriz

Çok yeni bi haber sevdiklerine, sevenlerine burdan duyurmak istedim" şeklinde yazdı.

Civan Canova kısa süre önce hayranlarıyla paylaştığı videoda Akciğerinde kitle tespit edildiğini ve hastanede bir süredir tedavi altında olduğunu belirtmişti.

CİVAN CANOVA KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Ahmet Civan Canova (28 Haziran 1955, Ankara - 20 Ağustos 2022) 67 yaşındaydı. Canova, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, oyun yazarı, senarist ve tiyatro yönetmenliği yapmıştır.

1979 yılından itibaren Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak birçok oyunda rol aldı. 1990'lı yıllardan itibaren yazdığı tiyatro oyunları ile ödüller aldı. Pek çok dizi ve filmde yer alan sanatçı, 2006 yılında Eve Dönüş filmindeki işkenceci polis rolü ile Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü, 2011 yılında Ölüleri Gömün oyunundaki rolü ile Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü kazanmıştır.

Civan Canova, Kızıl Ötesi Aydınlık - Vardiya Oyuncuları - 2013 - Civan Canova Düğün Şarkısı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2012 - Civan Canova oyunlarını yönetmiştir.

CİVAN CANOVA'NIN ROL ALDIĞI DİZİLER, FİLMLER VE TİYATROLAR

Rol aldığı diziler:

Üç Kuruş - (2021-2022) - Oktay Çaka

Atiye - (2019-2021) - Mustafa Özgürsoy

Paramparça - 2014

Her Sevda Bir Veda - 2014

Karadayı : Uluç Bayraktar - 2012

Fatmagül'ün Suçu Ne? : Hilal Saral Ünalan - (2011-2012) - Avukat Kadir

Sensiz Yaşayamam : Özer Kızıltan - 2010 - Mummer

Ay Işığı : Taylan Biraderler - 2008 - Yıldırım Duman

Sınıf : Metin Günay - 2008 - Şeref

Eksik Etek : Murat Saraçoğlu - 2007

Arka Sokaklar : Orhan Oğuz - 2007 - Nazım Tahsin / Narkotik Nazım

Esir Kalpler : Taner Akvardar - 2006 - Ekrem Akerman

Çeşm-i Bülbül : Serpil Kurtça - 2005

Gece Yürüyüşü - 2004 - Cüneyt

Çiçek Taksi : Yaşar Seriner - 2000 - Celal Kıraç

Bizim Aile : Sema Okay - 1996 - Ataç

Yalancı Şafak : Osman Sınav - 1990

Rol aldığı filmler:

F Tipi : Aydın Bulut, Ezel Akay, Sırrı Süreyya Önder, Barış Pirhasan

Koğuş : Murat Saraçoğlu - 2010 - Katil Hilmi

Eve Dönüş : Ömer Uğur - 2006 - İşkenceci Polis

Ömerçip : Zeki Alasya - 2003 - Celal

Sır : Ali Özgentürk - 1997 Adım : Tomris Giritlioğlu - 1996 - Sedat

Sokaktaki Adam : Biket İlhan - 1995

Acı Lokma : Temel Gürsu - 1986 - Ömer

Hırsız : Zafer Par - 1986

Yıkılan Gurur : Temel Gürsu - 1983 - Naci

Berduşlar : Temel Gürsu - 1982 - Kenan

Mutlu Ol Yeter : Kartal Tibet - 1981

Yaşamak Bu Değil : Temel Gürsu - 1981 - Fatih

Nehir : Şerif Gören - 1977 - Engin

Arkadaş : Yılmaz Güney - 1974 - Halil

Rol aldığı oyunlar:

Ölüleri Gömün : Irwin Shaw - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2010

Kaktüs Çiçeği : Pierre Barillet\Jean-Pierre Gredy - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001

Bir Casusa Ağıt : George Tabori - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998

Yeşil Papağan Limited : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994

Gizli Oturum : Jean-Paul Sartre - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993

Ölüm Tuzağı : İra Levin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

Danton'un Ölümü : Georg Büchner - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Lodos (oyun) : Beyazıt Gülercan - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986

Cadıların Macbethi : William Shakespeare - Uyarlayan Müge Gürman - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986

Gül Satardı Melek Hanım : Dinçer Sümer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985

Lysistrata : Aristofanes - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984

Julius Caesar : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984

Düşüş (oyun) : Nahid Sırrı Örik\Kemal Bekir - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984

Kırmızı Pabuçlar : Hans Cristian\Robin Short - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983

Barış Gezegeni : Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1982

Truva Savaşı Olmayacak : Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1982

Barış Gezegeni : Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1981

Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980

Truva Savaşı Olmayacak : Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980

Kunduz Kürk : Gerhart Haupttman - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980

Yaralı Geyik : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979

Antigone : Jean Anouilh - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979

CİVAN CANOVA'NIN ALDIĞI ÖDÜLLER

Afife Tiyatro Ödülleri : "Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu" - Ölüleri Gömün - İstanbul Devlet Tiyatrosu Sadri Alışık Ödülleri, 2007, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Eve Dönüş Antalya Altın Portakal Film Festivali, 2006, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Eve Dönüş

Avni Dilligil, 2000, En İyi Oyun Yazarı, Sokağa Çıkma Yasağı

Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü, 1997, Sokağa Çıkma Yasağı

Avni Dilligil En İyi Oyun Yazarı Ödülü, 1996, Kıyamet Sularında

İsmet Küntay En İyi Oyun Yazarı Ödülü, 1994, Kıyamet Sularında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1989, En İyi 10 Senaryo dalında ödül, Kör Buluşma





