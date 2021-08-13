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Faturalarını ödemeyen anne, oğluyla beraber tekneye taşındı! Daha minimal bir hayatı seçtiler

13.08.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leicester’de yaşayan Hannah Bodsworth ve 8 yaşındaki oğlu George, radikal bir karar vererek evlerinden ayrıldı. Ev kirası ve faturaları ödemekte zorlandığını ifade eden Hannah, oğluyla birlikte bir tekneye taşındı. Fotoğrafçılık yapan Hannah, teknedeki minimal yaşamı sayesinde her ay 800 sterlin (10 bin TL) tasarruf ettiğini söyledi.

Faturalarını ödemeyen anne, oğluyla beraber tekneye taşındı! Daha minimal bir hayatı seçtiler

Bir ebeveyn olarak kira ve giderleri karşılamanın getirdiği büyük stresten bıkan Hannah, 2017 yılında daha ucuz ve daha yavaş bir yaşam biçimini benimsemeye karar verdi. Sadece iki yatapı ve bir mutfağı olan tekneye taşınan Hannah, oğlu George ile burada daha mutlu olduklarını ifade etti. “Narrow Boat Mama” isimli sosyal medya hesabından tekne hayatına dair eğlenceli paylaşımlar yapan Hannah, Frida adındaki köpeği ve oğlu George ile oldukça huzurlu bir hayat sürüyor.

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Teknesiyle birlikte sıklıkla seyahat etme şansı yakalayan Hannah, hem tatil yapıyor hem de fotoğrafçılık yeteneklerini de sergiliyor. Üstelik bu sayede konaklama masrafları olmadan para kazanabiliyor.

KARDEŞİNDEN İLHAM ALDI

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10 yıl önce erkek kardeşinin yelkenli bir tekneye taşındığını anlatan Hannah, daha iyi bir yaşam şehir içindeki hayatından vazgeçti. 2017 yılında kredi kullanarak 18.5 bin sterline bir tekne satın alan Hannah, zamanının büyük bölümünü düzenleme ve dekorasyon işleri için harcıyor.

DOĞANIN İÇİNDE YAŞIYORLAR

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Koronavirüs pandemisi nedeniyle okulların kapanması Hannah ve George’nin daha fazla seyahet etmesine olanak verdi. İki haftada bir kez olmak üzere yeni yerler keşfettiklerini ifade eden Hannah, “Tek kapta basit yemekler yapmaya çalışıyoruz ve süpermarketlere erişmek her zaman kolay olmadığı için son zamanlarda yiyecek aramaya başladık. George yardım etmeyi ve buna dahil olmayı seviyor” dedi.

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