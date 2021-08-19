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  4. Kızıyla bambaşka bir hayat kurdu! Kira ödemekten bıktı artık minibüste yaşıyor

Kızıyla bambaşka bir hayat kurdu! Kira ödemekten bıktı artık minibüste yaşıyor

19.08.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

45 yaşındaki Marie Grindlay, dört yaşındaki kızı Ruth, iki köpekleri Shasta ve Freyja, tavuklarıyla birlikte Kanada’da yaşıyor. Ancak onların yaşamı toplumsal normların biraz ötesinde. Çünkü iki yıl önce ev sahibi ile anlaşamadıkları için evinden taşınan aile, bir minibüste yaşıyor.

Kızıyla bambaşka bir hayat kurdu! Kira ödemekten bıktı artık minibüste yaşıyor

2019 yılına kadar kızı ve evcil hayvanlarıyla beraber normal bir hayat süren Marie Grindlay, ev sahibiyle kira konusunda yaşadığı anlaşmazlıktan sonra bütün hayatını bir anda değiştirdi. Oturdukları evden taşındıktan sonra yeni bir yaşam alanı için arayışa çıkan Grindlay’ın arkadaşı garajda duran ve kullanılmayan bir minibüsü vermeyi teklif etti. Maddi olarak zorluk yaşayan Grindlay teklifi kabul etti ve yeni hayatları minibüste başladı.

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OTOBÜSÜ EVE ÇEVİRDİ

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Otobüsün içinde bir banyo, yatak odası ve dolap olduğunu belirten Grindlay, kendilerine uygun bir yaşam kurmak için iç mekanı dizayn etti ve bir mutfak inşa etti. İlk yıl büyük bir zorluk yaşadığını söyleyen Grindlay, “Bütün yıl boyunca suyumuzu taşımak zorunda kaldım. Kış mevsiminde kısıtlı elektriğimiz olduğu için ısınma ve sıcak su arasında seçim yapıyorduk” dedi.

TAMAMEN DOĞAL YAŞIYORLAR

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Marie ve kızı haftada üç kez şehir dışında bulunan beş atın bakımıyla ilgileniyorlar. Kalan zamanlarında ise köpekleri yürüyüşe çıkararak, tavuklarıyla ilgilenerek evde olmayı tercih ediyorlar. Yeni yaşamında kendisini özgür hissettiğini söyleyen Grindlay, kış için hazırlıklarını şimdiden tamamladı. Hatta otobüsü büyütmek için yeni tasarımları yapmaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada
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