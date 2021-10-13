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Hayatlarını tamamen değiştirdiler! Kira ödemekten sıkıldılar, işlerini bırakıp minibüse taşındılar

13.10.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir şef olarak çalışan Nat ve bir fotoğrafçı olan Abi, kira ödemekten sıkılınca hayatlarını kökünden değiştirmeye karar verdiler. Yerleşik düzende fatura maliyetlerinin yüksek olduğunu söyleyen ikili işlerinden ayrılarak kendileri tasarladıkları minibüste yaşamaya başladılar. 1 yıldır iş hayatından uzak olduklarını dile getiren ikili sosyal medya hesaplarından minibüsteki yaşamlarını paylaşıyor.

Hayatlarını tamamen değiştirdiler! Kira ödemekten sıkıldılar, işlerini bırakıp minibüse taşındılar

Uzun yıllardır göçebe hayat tarzını denemek istediklerini dile getiren Nat ve Abi, 3 yıl önce işlerinden istifa ederek bu hayallerini gerçekleştirmek için adım attı. İlk adımda tasarruf edecekleri kalemleri ve temel ihtiyaçlarını düşünerek bir minibüs satın aldılar. Kira maliyetinden kurtulduktan sonra ise minibüsü kendi zevklerine göre yeniden dizayn ettiler. Minimalist bir hayat tarzı olduklarını söyleyen ikili ev eşyalarını da satmayı ihmal etmedi. Şimdi ise köpekleriyle beraber minibüste yaşayan Nat ve Abi’nin sosyal medya hesaplarını binlerce kişi takip ediyor.

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“HİÇ BORCUMUZ YOK”

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Yerleşik hayatlarında ve büyük şehir yaşamında masraflarının daha çok olduğunu belirten ikili kira ödemekten kurtuldukları için mutlu olduklarını dile getiriyor. Nat, minibüste yaptığı yemekleri sosyal medya hesabından paylaşarak para kazanırken; Abi ise gezgin hayatlarının eğlenceli anlarını kadrajına yansıtıyor.

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Yeni yaşamlarında mutlu olduklarını belirten ikili, minibüsteki hayatlarını devam ettirmek istediklerini dile getirdi. Masrafların azalmasından sonra kendilerine zaman ayırabildiklerini söyleyen Nat ve Abi, şimdi yeni yerler görmek için birikimlerini kullanıyor.

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