Hayatmının Şansı'nın Yonca'sı Şifanur Gül kimdir, kaç yaşında? Şifanur Gül hangi dizilerde oynadı?

Şifanur Gül, yayın hayatına yeni başlayan Hayatımın Şansı adlı dizide 'Yonca Sıdalı' karakteriyle başrolü canlandırıyor. Ekranların yeni yüzlerinden biri olan Şifanur Gül'ün hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. 25 yaşındaki genç oyuncu Şifanur Gül birçok dizi ve filmde rol almıştır. İşte Şifanur Gül hakkında tüm detaylar...

ŞİFANUR GÜL KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu olan Şifanur Gül, 26 Kasım 1997 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. 170 cm boyunda ve 53 kg. Ankara Üniversitesi Devlet Tiyatrosu Oyunculuk Anabilim Dalı mezunu. Henüz Lise döneminde iken oyunculuk eğitimleri almaya başlamış, tiyatro ve sanat okullarında eğitimini pekiştirmiştir.

Şifanur Gül, tiyatro oyuncusu olarak çalışmakta iken Focus Film sahibi Nilgün Sağyaşar’ın dikkatini çekti. 2019’da ekranlara gelen Sevdim Seni Bir Kere dizisinde kadın başrol oyuncusu olup Eylül karakterini, 2020’de Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Gülperi karakterini canlandırdı. 2021’de Camtavanlar, 2022 yılında Ölüm Kime Yakışır, Akif, Terzi, Kuş Uçuşu gibi çeşitli dizilerde oynadı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

ŞİFANUR GÜL HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Hayatımın Şansı (Yonca Sıdalı, TV Dizisi 2022)

Kuş Uçuşu (Güliz Türkmen, TV Dizisi 2022)

Terzi (Terzi Esvet, TV Dizisi 2022)

Akif (Sinema Filmi 2022)

Ölüm Kime Yakışır (TV Dizisi 2022)

Kırmızı Oda (Genç Firuzan, TV Dizisi 2021)

Cam Tavanlar (Suna, TV Dizisi 2021)

Benim Adım Melek (İkra, TV Dizisi 2021)

Uyanış: Büyük Selçuklu (Gülperi, TV Dizisi 2020)

Sevdim Seni Bir Kere (Eylül, TV Dizisi 2019)



